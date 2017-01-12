گنگره بین المللی بزرگداشت شهدای جهان اسلام در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران استان زنجان، سردار محسن انصاری با اشاره به اینکه مهمترین هدفی که در سفر به استان‌ها باید انجام دهیم پیگیری اقدامات فرهنگی و توسعه‌ای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از دستگاه‌های ترویجی در این حوزه محسوب می‌شود به گونه‌ای که به تعبیر مقام معظم رهبری "یاد و خاطر شهدا باید در کشور باقی بماند" چرا که اگر ما امروز با امنیت کامل در این منطقه نامن هستیم ناشی از این است که یاد و خاطر شهدا در کشور زنده است و مردم ما خوشبختانه جایگاه ویژه‌ای برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران قائل هستند.

وی اظهار کرد: از دیگر ماموریت‌ها در استان بررسی ساماندهی گلزار شهدا است. در کل کشور ۶۰ درصد از گلزارها ساماندهی شده‌اندو در این میان ساماندهی گلزارهای شهدا یک فلسفه فرهنگی دارند شاید به ظاهر اقدامی فیزیکی و سخت است اما در واقع یک هدف فرهنگی و یک ماهیت فرهنگی دارد یعنی این گلزارها نماد و پرچم استقامت، مقاومت و ایثارگری هستند. هدفمان این است که این نماد را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم و نگذاریم که از بین بروند.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه در استان زنجان نیز ساماندهی ۶۵ درصد گلزارهای روستایی انجام شده است، عنوان کرد: ۱۰۰ درصد گلزارهای شهری به اتمام رسیده است. این نشان از همت مردم و مسئولان استان دارد که نماد و پرچم ایثار و مقاومت را زنده نگه داشتند تا دانش‌آموزان، جوانان و نسل آینده با این مکان‌ها آشنا شوند.

انصاری گفت: مراکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ۱۰ سال پیش بر اساس یک مطالعه تطبیقی با برخی کشورها که جنگ را تجربه کرده و مکانی برای حفظ روحیه شادابی و سلامت این افراد داشته‌اند طراحی و در کشور اجرا شده‌اند تا این مجتمع‌ها در تمام کشور و مراکز استان‌ها ساخته شوند. در استان زنجان نیز این مرکز ۷۰ درصد پیشرفت دارد و فاز ورزشی آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: طبق گفتگویی که با استاندار زنجان شد امیدواریم باقی مانده کار نیز به زودی به اتمام برسد تا جامعه ایثارگری از این ظرفیت بیشترین استفاده را ببرند. این موضوع خواسته جانبازان ۷۰ درصد نیز هست و باید به سرعت عملیاتی شود.

انصاری با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰۰ نفر از ایثارگران در استان زنجان جویای کار هستند، ادامه داد: اشتغال یک موضوع ملی بوده و یکی از معضلات کشوری به شمار می‌رود. ۶۰ هزار دانشجو در سطح کشور وجود داشته که ۴۰ هزار نفر از آنان همه سال فارغ‌التحصیل شده و نیاز به کار دارند. به نظر می‌رسد سهمیه اشتغال تعیین شده باید برای ایثارگران عملی شود. در این میان استان زنجان به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود و امیدواریم سهمیه ایثارگران فراموش نشود چرا که معتقدیم زمینه‌های مناسبی برای ایجاد اشتغال در استان فراهم است.

انصاری درباره برنامه‌های پیش‌رو بنیاد در ۲۲ اسفند گفت: امسال برای چهارمین سال متوالی روز بزرگداشت شهدا را برگزار خواهیم کرد. با این تفاوت که امسال مصادف با ۲۰۱۷ میلادی مشهد "پایتخت فرهنگی جهان اسلام" معرفی شده است در نتیجه ۲۲ اسفند ماه گنگره بزرگداشت شهدا با عنوان کنگره بین المللی بزرگداشت شهدا اسلام در شهر مشهد برپا می‌شود. از خانواده‌های شهدا بین الملل و جهان اسلام نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: امسال نیز ضمن تعویض پرچم، اهتزاز پرچم را در حرم های امام علی(ع)، امام حسین(ع) و امام رضا(ع) خواهیم داشت.

انصاری با اشاره به اینکه در روز ۲۲ اسفند مصادف با روز وفات حضرت ام‌البنین(س)، بزرگداشت مادران، همسران و خواهران شهداست است، افزود: همچنین در این روز همایش بزرگی با کمک آستان قدس رضوی برگزار می‌شود که در آن زنان ایثارگر جامعه اسلامی و جهان اسلام از دیگر کشورها نیز حضور خواهند داشت.