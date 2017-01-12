وضعیت صیانت از حقوق شهروندی در کشور ارتقاء یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملازاده ظهر پنج شنبه در ستاد صیانت از حقوق شهروندی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وضعیت صیانت از حقوق شهروندی در کشور به همت دولت ارتقاء یافته است، اظهار داشت: وضعیت صیانت از حقوق شهروندی هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است.

وی عنوان کرد: برای ارتقای وضعیت صیانت از حقوق شهروندی در سطح کشور برنامه های زیادی در دست اقدام است.

جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی و رعایت حریم امنیت عمومی وزارت کشور عنوان کرد: آموزش حقوق شهروندی از مهمترین برنامه های این ستاد در راستای ارتقای وضعیت صیانت از حقوق شهروندی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت حجاب در ادارات دولتی بسیار مطلوب است، ادامه داد: باید در راستای ترویج فرهنگ حجاب در واحد های خصوصی اقدام کرد.

جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی و رعایت حریم امنیت عمومی وزارت کشور بیان کرد: توسعه ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم در جامعه دارد.

وی گفت: باید از ظرفیت های فرهنگی برای ارتقای فرهنگ حجاب در جامعه استفاده کرد.