بازيكنان شايسته به اردوي تيم ملي دعوت مي شوند/ بدون تمرين به اردن مي رويم

ناصر ابراهيمي با بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: بارها تاكيد كرده ايم كه تمايل نداريم بازيهاي ليگ برتر به خاطر برپايي اردوهاي تيم ملي تعطيل شود به همين خاطر براي شركت در تورنمنت ال جي اردن ازبازيكنان جوان و شايسته تيمهاي ليگ برتري دعوت به عمل آورديم تا از وجود آنها در كنار بازيكنان اصلي استفاده كرده و با تركيبي جديد در مسابقات ياد شده شركت كنيم . همانطور عنوان شد دليل اصلي ما براي اتخاذ اين تصميم نيز تنها جلوگيري از تعطيلي مسابقات ليگ بود.

وي افزود : از وجود 19 بازيكني كه اسامي آنها امروز ( شنبه ) اعلام شد در تورنمنت اردن استفاده خواهيم كرد و پس از اين بازيها لژيونرها و بازيكنان ملي پوش تيمهاي استقلال و صباباتري به اردو فراخوانده شده و از وجود آنها نيز در مصاف با چين تايپه بهره خواهيم برد.

مربي تيم ملي با دفاع از تصميم كادر فني اين تيم در دعوت از بازيكناني چون داود حقي ، اميراظهري ، شيث رضايي و ... تاكيد كرد : بر اساس هماهنگي هاي حاصله بين مربيان تيم ملي تقسيم كار شد تا بازيهاي ليگ برتر را به تماشا نشسته و شرايط را براي دعوت از بهترين ها به اردوي تيم ملي فراهم آورند. دراين بين نفراتي كه نام برده شد را به اردو دعوت كرديم. كمتر كسي است كه اعتقاد نداشته نباشد بازيكناني شايسته مانند حميد شفيعي ، پژمان نوري ، شيث رضايي بايد به تيم ملي دعوت نشوند اينها از بهترين بازيكنان تيمهاي خود در بازيهاي هفته هاي اخير ليگ برتر بوده اند و دعوت از آنها طبيعي است.

ابراهيمي عنوان داشت: بايد در تورنمنت اردن شركت مي كرديم . چون قرارداد شركت دراين مسابقات پيش ازاين بسته شده بود وچاره اي جز شركت در اين بازيها نداشتيم. درحال حاضر نيز بدون برگزاري تمرين به اردن مي رويم و برابر حريفان قرار مي گيريم.

وي تصريح كرد: درجام ال جي نتيجه مهم نيست. براي ما حضور دراين تورنمنت به منزله آزمايش بازيكنان جواني است كه به تازگي حضور در تيم ملي را تجربه مي كنند.