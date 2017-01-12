مقابله موثر با آسیب های اجتماعی در گرو همکاری نهادهای مسئول است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی که با حضور رحمانی فضلی، وزیر کشور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: برای آن که بتوانیم به صورت اصولی با آسیب های اجتماعی مقابله کنیم باید همکاری و تعامل میان دستگاه های مسئول در این زمینه افزایش یابد.

وی افزود: در این راستا نهادهای فرهنگی، انتظامی و قضایی باید در تعامل با یکدیگر قدم بردارند و همکاری های میان بخشی خود را افزایش دهند.

استاندار مرکزی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که استان مرکزی با آن دست و پنجه نرم می کند موضوع اعتیاد است به طوری که امسال حدود شش تن مواد مخدر در استان کشف شده و ۳۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر در این استان وجود دارد.

زمانی قمی تصریح کرد: بیش از ۹۰ منطقه آلوده به مواد مخدر در استان مرکزی شناسایی شده و در کنار ماده مخدر تریاک، هروئین و شیشه نیز از موادمخدر خطرناک و پرمصرف در این استان هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون استان مرکزی در حوزه کشفیات مواد مخدر و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه در رابطه با سوء مصرف مواد مخدر از استان های فعال پیشرو در کشور است و در این زمینه جای کار بیشتری وجود دارد.

استاندار مرکزی با اشاره به تدوین سند کنترل آسیب های اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: سند کنترل آسیب های اجتماعی استان تدوین شده که طبق آن ۴۵ سازمان و دستگاه اجرایی موظف هستند برنامه های کنترل آسیب های اجتماعی مورد اشاره در این سند را اجرایی کنند.

زمانی قمی با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی تصریح کرد: این ویژگی استان مرکزی که مزیت های فراوانی را با خود دارد از سوی دیگر باعث بروز برخی از پدیده های منجر به آسیب اجتماعی شده از جمله مساله حاشیه نشینی که در حال حاضر از معضلات مهم استان است.

وس همچنین با اشاره به آمار ابتلا به اچ.آی.وی در استان مرکزی و آمار زنان معتاد استان گفت: تاکنون ۲۱۵ بیمار مبتلا به ایدز در استان مرکزی شناسایی شده و ده درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر در استان را نیز زنان تشکیل می دهند.