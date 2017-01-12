انتقاد فرماندار بناب از ضعف در شناسایی بی سوادان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر پنج شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بناب با اشاره به مهاجرت گسترده افراد کم سواد یا بی سواد به این شهرستان جهت یافتن شغل تصریح کرد: مطابق آخرین آمار و پالایش انجام گرفته، تعداد ۲ هزار و ۲۶۴ نفر در جامعه هدف که بین ۱۰ الی ۴۹ سال است، بی سواد در این شهرستان وجود دارد که با نام شناسایی نشده است.

وی اضافه کرد: در ۹ ماهه سال جاری از ۹۵۷ نفر بی سواد شناسایی شده اسمی ۵۰۵ نفر جذب کلاس های درس شده اند.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب سپس بر همکاری کلیه ادارات از جمله دهیاران و بهورزان برای شناسایی افراد بی سواد تأکید و اظهارکرد: دولت برای ریشه کنی بی سوادی مشوق های خوبی را در نظر گرفته است.

فرج اللهی در تشریح میزان و نحوه پرداخت این مشوق ها خاطرنشان کرد: دولت برای آموزش دهندگان به ازای قبولی هر سوادآموز ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، آموزش افراد معلول و تنها بی سواد روستا ۱۰ میلیون ریال، سواد آموزی توسط خود فرد ۶ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال و برای سوادآموزهای حاضر در کلاس مبلغ یک میلیون و ۳۹۰ هزار ریال پاداش پرداخت می کند.

وی همچنین با اشاره به تشکیل مجمع حمایت از دانش آموزان بی بضاعت در این شهرستان گفت: این مجمع کلیه افرادی را که به علت مشکلات مالی توان ادامه تحصیل ندارند تحت پوشش قرار داده و از آن ها حمایت می کنند.

فرج اللهی فرماندار بناب در ادامه با اظهار تأسف از اینکه گفته می شود افرادی به علت مشکل مالی در این شهرستان از تحصیل بازمانده اند؛ تصریح کرد: در صورت شناسایی این قبیل افراد اعضای جلسه ستاد پشتیبانی سوادآموزی آماده پرداخت هزینه های آموزشی آن ها هستند.