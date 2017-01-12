مشکلات آب و کشاورزی هندیجان به وزیر نیرو اطلاع داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز در جمع کشاورزان و دامداران شهرستان هندیجان که در محل گلزار شهدای این شهر حضور یافت بودند، اظهار کرد: گزارش بازدید چند هفته گذشته من از رودخانه زهره و مشکلات کشاورزان و دامداران در جلسه با وزیر نیرو مطرح شد. یکی از راه ‌های حل این مشکل راه اندازی «سد چم شیر» است.

وی افزود: راه‌اندازی این سد با پیشرفت‌ همراه است و تلاش داریم احداث آن هرچه سریع‌تر به پایان برسد.

شریعتی بیان کرد: موظف هستیم آب را در مسیرهای قبل از رسیدن به هندیجان نوبت بندی کنیم. شنبه ۱۰ میلیون متر مکعب به سمت هندیجان رهاسازی شود. ضمن اینکه با توجه به کاهش بارندگی در سال جاری، باید نسبت به رعایت عدالت در تقسیم بندی آب اهتمام ورزید.

استاندار خوزستان اظهار کرد: به فرمانداران شهرستان های امیدیه و بهبهان تاکید شده است آب به سمت هندیجان رهاسازی شود چرا که این شهرستان ها به اندازه کافی برداشت آب داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان امروز سفری به شهرستان هندیجان داشت. وی مدتی قبل نیز به صورت غیرمنتظره وارد این شهرستان شده بود. این شهرستان از کمبود و در مواردی نبود آب کشاورزی به شدت رنج می برد.

