به گزارش خبرنگار مهر، چهره ماندگار نقد ادبی کشور در آیین نکوداشتی که توسط انجمن آثار و مفاخر استان فارس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای وی برگزار شد اعلام کرد: هنوز یک تحقیق جامع و کامل از سعدی، حافظ، فردوسی و مولانا در کشور نداریم و امیدوارم نسل جوان به این کار بپردازند.

دستغیب با بیان اینکه در این مسیر با همکاری صمد مهماندوست کتاب «خوشه پروین» را در دست انتشار دارد که ۷ شاعر کلاسیک و ۷ شاعر معاصر را بررسی می کند، گفت: آنچه در طول این سالها انجام دادم از روی علاقه بوده و به وظیفه انتقادی خودم عمل کردم.

وی در عین حال وظیفه نقادی خود را در این مراسم به جا آورد و با توجه به اینکه همواره موضوع پایتختی فرهنگی ایران مطرح شده و جدال هایی را در پی داشته، تاکید کرد: همواره صحبت از این بوده که شیراز یا اصفهان پایتخت فرهنگی است و مجادله هایی در گرفته که پای مسئولان را هم وارد این قضیه کرده است، درحالیکه خراسان بزرگ بر گردن ادبیات فارسی حق بزرگی دارد و چهره های شناخته شده ادبی بسیاری خراسانی بودند، البته همه فرزندان یک آب و خاک اند.

دستغیب با این توضیح که ارتباط زبانی و اشتراک معنوی چندین هزارساله راهنمای ما ایرانی ها بوده، عنوان کرد: این ارتباطات و اشتراکات در حال اضمهلال است و رسانه های ما مملو از اغلاط املایی است.

برای تولید فرهنگ آزادی لازم است

این منتقد و چهره ادبی در ادامه گفت: اگر به دنبال پایتخت فرهنگی هستیم که بالقوه است و باید به فعل در آید برای تولید فرهنگ آزادی لازم است.

وی افزود: اگر عربستان از استبداد سودی نبرده و سوئد از داشتن آزادی به همه چیز رسیده است آرزوی دیرینه ما این است که در یک فضای مطمئن امنیت قلمی، روانی و اندیشگانی به سر ببریم، بدین خاطر که سعدی، مولوی، فردوسی و بیرونی در چنین فضایی آثاری ارزشمند به جا گذاشتند. مهمتر از همه این است که فرهنگ یا «کالچر» و یا «کولتور» خلاقیت است.

دستغیب که مترجم و منتقد ادبی با بیش از ۶۴ اثر منتشر شده است، عنوان کرد: زمانی که ما ارث گذشته را به محک نقد می گذاریم آن اسمش فرهنگ است.

وی با این مصرع از شعر که «دریغا که ایران ویران شود» عنوان کرد: ایران باید چشم و چراغ آسیا شود در صورتی که به ارزش های دموکراتیک بها دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی دستغیب افزون بر اینکه در دهه ۸۰ خورشیدی به عنوان چهره ماندگار نقد ادبی معرفی شد از سوی انجمن آثار و مفاخر استان فارس سومین شخصیتی است که نشان مفاخر دریافت می کند.