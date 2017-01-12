قلم به دستان احساس مسئولیت اجتماعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی شامگاه پنجشنبه در آیین نکوداشت عبدالعلی دستغیب که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط انجمن آثار و مفاخر استان فارس برگزار شد، صاحبان قلم را دارای احساس مسئولیت اجتماعی دانست و تاکید کرد: نقادان اصلاح گران حرفه خویش در هر بخشی هستند.

وی در عین حال سه گروه را شایسته تقدیر برشمرد و گفت: اول آنها که ایمان می آورند و سپس آنان که اهل دانش هستند در این دایره می گنجند، گروه سوم را هم انسانهایی با خصایل کار نیکو در بر می گیرد.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه انسان هایی که نقد می کنند اصلاح گرانی هستند که به انسان های متوهم گوشزد می کنند، تصریح کرد: منتقدان راه را برای اصلاح امور هموار می سازند.

وی با تقدیر از تلاش ها و کوشش های فراوانی که دستغیب انجام داده، گفت: او به خصوص که گام در مسیر نقد گذاشته برای کسانی که قبل از وی قلم زده اند راه را هموار ساخته است، زیرا اساسا آدمی جز اندیشه چیز دیگری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نکوداشت عبدالعلی دستغیب، منتقد و نویسنده ادبی شامگاه پنجشنبه با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شیراز برگزار شد.