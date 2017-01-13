ارتباط میگرن و ریسک بالای سکته بعد از جراحی

به گزارش خبرنگار مهر، این خطر در میان کسانی که میگرن همراه با یک اختلال بصری، مانند نمایش چراغ چشمک زن دارند، بیشتر است. در مقایسه با افرادی که میگرن ندارند، افراد مبتلا به این نوع از میگرن، بیش از دو برابر در معرض خطر سکته مغزی پس از عمل جراحی قرار دارند.

مطالعه نشان داده است کسی که میگرن ساده دارد، باز هم خطر سکته مغزی پس از عمل جراحی در او، ۷۵ درصد بیشتر از افرادی است که میگرن ندارند.

با این حال، کارشناسان تاکید کرده اند که خطر قطعی سکته مغزی پس از عمل جراحی، هنوز هم بسیار کم بوده و افراد مبتلا به میگرن نباید مضطرب شوند. تیم مطالعه اشاره کرد که حتی با افزایش خطر، تنها در حدود شش نفر از هر ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به میگرن، سکته مغزی پس از عمل جراحی را تجربه می کنند.

محقق دکتر ماتیاس ایکرمن، استادیار بیهوشی در دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون گفت: «خوشبختانه این خطر کم است و بسیاری از افراد مبتلا به میگرن که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، هیچ سکته مغزی نداشته اند.»

همچنین یافته ها نشان می دهد ارتباط بین میگرن و در معرض خطر بیشتر سکته مغزی پس از عمل جراحی، نمی تواند ثابت کند که جراحی باعث سکته مغزی در این بیماران است.

ایکرمن گفت: «پژوهشگران بر این باورند افرادی که از میگرن رنج می برند ممکن است به طور ژنتیکی در معرض خطر بالاتر سکته مغزی باشند.»

علاوه بر این، تیم تحقیقاتی ارتباطی بین افزایش خطر سکته مغزی در افراد مبتلا به میگرن و داروهایی به نام وازوپرسورها که برای ایجاد ثبات فشار خون در حین عمل جراحی مورد استفاده قرار می گیرد، مشاهده کردند. ایکرمن گفت برای اثبات عواملی که خطر سکته مغزی را تحت تاثیر قرار می دهند، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.