سیگار سالانه جان ۶ میلیون نفر را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی و موسسه ملی سرطان ایالات متحده، با افزایش قیمت و مالیات بالاتر دخانیات می توان میلیاردها دلار و جان میلیون ها نفر را حفظ کرد.

نویسندگان این مطالعه گفتند: «سیاست های کنترل دخانیات، علاوه بر کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سرطان، می تواند مقدار زیادی پول برای کشورها ایجاد کند تا برای سلامت و توسعه اقتصادی استفاده کنند.»

دکتر اولگ چستنو معاون مدیر کل برای بیماری های غیر مسری و سلامت روان می گوید: «این گزارش جدید نشان می دهد که تاثیر اقتصادی توتون و تنباکو بر کشورها و عموم مردم، بسیار زیاد است. صنعت دخانیات، محصولاتی را تولید و به بازار عرضه می کند که میلیون ها نفر را قبل از موعد مقرر می کشد، مقدار زیادی پول را غارت می کند که می توانست برای مواد غذایی و آموزش استفاده شود و هزینه های درمانی بسیار زیادی را بر خانواده ها، جوامع و کشورها تحمیل می کند.»

بر اساس این گزارش، اگر همه کشورها مالیات غیرمستقیم را در هر بسته در حدود ۸۰ سنت افزایش دهند، درآمد مالیاتی سالانه از سیگار در سطح جهان، می تواند ۴۷ درصد یا ۱۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

نویسندگان گزارش پیش بینی کرده اند این افزایش قیمت، منجر به کاهش ۹ درصدی در میزان مصرف سیگار می شود و تا ۶۶ میلیون نفر افراد سیگاری کمتر می شوند.

توتون و تنباکو یکی از علل عمده بیماری های غیرمسری از جمله بیماری های قلبی، سرطان، دیابت و بیماری انسدادی مزمن ریوی هستند. کاهش دخانیات بخش عمده ای از تلاش ها برای کاهش یک سومی مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری های غیرمسری تا سال ۲۰۳۰ است.