افتتاح نخستین آزمایشگاه تجزیه مواد کودی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مرادمند شامگاه پنج‌شنبه در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی و تجهیزات کشاورزی و باغبانی نهاده‌ها، محصولات و خدمات وابسته اظهار داشت: اصفهان استانی است که بیشتر از جنبه گردشگری و صنعت در کشور شناخته شده و این در حالی است که در عرصه کشاورزی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که تاکنون به این جنبه کمتر توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت استان اصفهان در بخش کشاورزی بسیار بالا است و جای پیشرفت بیشتر نیز دارد، افزود: استان اصفهان در مسائل دامپروری، گلخانه‌ای، روش‌های نوین آبیاری و موارد مشابه پیشرفت بسیاری خوبی داشته و در سه سال گذشته ۱۶ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید شده است.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان کشاورزی ادامه داد: سال زراعی گذشته حدود سه میلیون و ۵۵ هزار تن محصولات زراعی، ۵۶۹ هزار تن محصولات باغی و ۲۸۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای در استان اصفهان تولید شده است.

توجه به کشاورزی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی است

وی کشاورزی را رکن اقتصاد مقاومتی است برشمرد و ابراز داشت: از سال ۹۲ و با وجود مشکلات خشکسالی و شرایط ویژه کشور تولیدات بخش کشاورزی ۱۶ میلیون و ۴۸۸ هزار تن بوده است.

مرادمند در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: توجه دولت به موضوع نظارت پس از واگذاری در تامین نهاده‌ها به بخش خصوصی موضوعی اساسی است که کمک می‌کند تا حق و حقوق کشاورزان نیز در این میان حفظ شود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اعلام خبر افتتاح نخستین آزمایشگاه تجزیه مواد کودی در مرکز تحقیقات استان گفت: در سال‌های گذشته میزان مصرف سم و کود در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی بوده است و اکنون با ایجاد توازن به نصف میانگین جهانی رسیده است.

سرکشی و سامان‌دهی سم‌فروشی‌ها در دستور کار جهاد کشاورزی

وی با بیان اینکه سرکشی و سامان‌دهی سم‌فروشی‌ها با توجه به نگرانی‌های مردمی در زمینه استفاده زیاد از این محصولات در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفته است، ابراز داشت: اگر این روند ادامه داشته باشد می‌توانیم در چند سال دیگر به ساماندهی کامل سموم دست پیدا کنیم ضمن اینکه اقدام به جمع‌آوری کودهای تقلبی نیز انجام شده است.

مرادمند همچنین به مسئله کمبود آب اشاره کرد و گفت: بارگذاری‌های زیادی در رودخانه زاینده‌رود به بخش کشاورزی و سفره‌های زیرزمینی فشار مضاعفی وارد کرده است که باید در این زمینه نیز چاره‌اندیشی اساسی انجام شود.