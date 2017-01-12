فرار ۹ سرکرده داعش از موصل به سوریه با میلیونها دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود، افزود: ۹ سرکرده بارز داعش از جمله رئیس شورای موسوم به مجاهدان در ایالت نینوا به نام «ابو انس القطحطانی» به همراه خانواده های خود به سمت خاک سوریه فرار کردند.

این در حالی است که نیروهای عراقی مشغول آزادسازی شهر موصل مهمترین پایگاه تروریست های داعش هستند. تروریست ها که در نتیجه پیشروی های گسترده نیروهای عراقی در تنگنا قرار گرفته اند در حال فرار از این منطقه هستند.

تروریست های داعش برای فرار مناطق آزاد شده از شهروندان عراقی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

عملیات آزادسازی نینوا از ۲۶ مهر ماه به ‌دستور حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق آغاز شده است و از آن زمان تاکنون نیروهای عراقی اعم از نیروهای ارتش، پلیس فدرال و داوطلب مردمی و پیشمرگه صدها کیلومترمربع و ده‌ها محله در استان نینوا را از چنگ تروریست‌های داعشی آزاد کرده‌اند.