کشته شدن ۱۲۷ تروریست داعش در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رأی الیوم، عبدالامیر یارالله افزود: در عملیات نیروهای عراقی و حمله های هوایی ائتلاف بین المللی ضد داعش ۱۲۷ تروریست در موصل کشته شدند.

وی افزود: سه خودروی بمبگذاری شده در محور شمالی موصل و ۵ خودروی بمبگذاری شده نیز در محور جنوبی موصل که توسط تروریست ها برای هدف قرار دادن نیروهای عراقی آماده سازی شده بود، منجفر شد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد که نیروهای پیشمرگه حمله تروریست های داعش را خنثی کرده و در عملیات آنها شماری از تروریست ها کشته و زخمی شدند.

منبع مذکور افزود: گروهی از افراد مسلح به پایگاه های نیروهای پیشمرگه در منطقه جسر الزرکه در مسیر الطوز – تکریت در استان صلاح الدین حمله کردند که نیروهای پیشمرگه توانستند حمله آنها را دفع کنند.

این در حالی است که نیروهای عراقی مشغول آزادسازی شهر موصل مهمترین پایگاه تروریست های داعش هستند. تروریست ها که در نتیجه پیشروی های گسترده نیروهای عراقی در تنگنا قرار گرفته اند در حال فرار از این منطقه هستند.

تروریست های داعش برای فرار مناطق آزاد شده از شهروندان عراقی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

عملیات آزادسازی نینوا از ۲۶ مهر ماه به ‌دستور حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق آغاز شده است و از آن زمان تاکنون نیروهای عراقی اعم از نیروهای ارتش، پلیس فدرال و داوطلب مردمی و پیشمرگه صدها کیلومترمربع و ده‌ها محله در استان نینوا را از چنگ تروریست‌های داعشی آزاد کرده‌اند.