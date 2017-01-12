استان کرمانشاه ۴۶ پروژه ملی با محوریت اقتصاد مقاومتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث الیاسی شامگاه پنجشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی اظهار داشت: خدماتی که این مرد بزرگ به مباحث توسعه داشته از او به عنوان سردار توسعه یاد می کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه افزود: آیت الله هاشمی شخصیت تاریخی و مردمی بود او به استقلال کشور عشق می ورزید از عمق وجودش با استبداد مبارزه می کرد جهان را دیده بود و درک خوبی از دنیای کنونی داشت.

الیاسی در ادامه افزود: آیت الله هاشمی به حضور مردم در فعالیت های اقتصادی و تقویت بخش خصوصی با بلندنظری اعتقاد داشت اگرچه اقتصاد نخوانده بود ولی بسرعت منطق عملی نظریات اقتصادی را می فهمید همچنین آیت الله هاشمی توانایی تحلیل های پیچیده اقتصادی را داشت.

وی با اشاره به فعالیت های حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: برنامه اقتصاد مقاومتی استان را تهیه کردیم و کرمانشاه از استان های منحصربفرد کشور است و با توجه به مرکزیت استان در غرب کشور ظرفیت های مرزی و طبیعی دارد.

الیاسی گفت: با وجود ظرفیت های اقتصادی اما بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن درآمد سرانه و پدیده ریزگردها از دلایل توسعه نیافتگی و پایین بودن برخی شاخص های توسعه است.

وی در خصوص پیشرفت پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی گفت: ۴۶ پروژه ملی اقتصاد مقاومتی مربوط به استان کرمانشاه است که از این تعداد ۸ پروژه تکمیل شده، ۱۰ پروژه پیشرفت بالای ۸۰ درصد دارد، ۶ پروژه پیشرفت بالای ۵۰ درصد و ۲۲ پروژه پیشرفت کمتر از ۵۰ درصد دارد.

الیاسی در ادامه اظهار کرد: استان کرمانشاه ۱۶۶ پروژه استانی اقتصاد مقاومتی دارد که از این تعداد ۴۰ پروژه تکمیل شده، ۲۱ پروژه پیشرفت بالای ۸۰ درصد و ۳۸ پروژه پیشرفت بالای ۵۰ درصد دارد و در مورد ۱۴ پروژه نیز اقدامی نشده است.

وی با اشاره به وجود ۵۴ شرکت دانش بنیان در استان کرمانشاه افزود: در زمینه رونق تولید و احیای واحدها رتبه ۲۵ را داریم و البته محدودیت هایی در مورد تسهیلات داشتیم.

الیاسی گفت: در بحث سرمایه گذاری و رونق واحدهای تولیدی برای ۷۸۸ نفر اشتغال ایجاد شده است.