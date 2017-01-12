۸ کشته در حمله انتحاری به منطقه کفرسوسه در جنوب دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رأی الیوم، دیده بان حقوق بشر سوریه افزود: صدای انفجار شدید منطقه کفر سوریه در مرکز دمشق را لرزاند و علت آن انفجار انتحاری در نزدیکی باشگاهی در این منطقه بود که بر اثر آن دستکم ۸ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

تلویزیون سوریه نیز از با اشاره به تروریستی بودن این حمله، اعلام کرد که شمار اولیه کشته های این حمله تروریستی ۷ نفر است.

تلویزیون سوریه افزود: یک فرد انتحاری کمربند انفجاری خود را در نزدیکی باشگاه ورزشی منطقه کفرسوسه که بیشتر تاسیسات امنیتی اصلی در این منطقه قرار دارد، منفجر کرد.