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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۰:۳۶

۸ کشته در حمله انتحاری به منطقه کفرسوسه در جنوب دمشق

۸ کشته در حمله انتحاری به منطقه کفرسوسه در جنوب دمشق

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حمله انتحاری به منطقه کفر سوریه در جنوب شرق دمشق دستکم ۸ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رأی الیوم، دیده بان حقوق بشر سوریه افزود: صدای انفجار شدید منطقه کفر سوریه در مرکز دمشق را لرزاند و علت آن انفجار انتحاری در نزدیکی باشگاهی در این منطقه بود که بر اثر آن دستکم ۸ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

تلویزیون سوریه نیز از با اشاره به تروریستی بودن این حمله، اعلام کرد که شمار اولیه کشته های این حمله تروریستی ۷ نفر است.

تلویزیون سوریه افزود: یک فرد انتحاری کمربند انفجاری خود را در نزدیکی باشگاه ورزشی منطقه کفرسوسه که بیشتر تاسیسات امنیتی اصلی در این منطقه قرار دارد، منفجر کرد.

کد مطلب 3875390

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