به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه شامگاه پنجشنبه در نشست اقتصادی استان کرمانشاه اظهار داشت: از مجموع ۷۵۰۰ واحد تولیدی که برای احیا و تزریق تسهیلات در کشور تعریف شده سهم استان کرمانشاه ۲۳۸ واحد صنایع کوچک از محل سایت بهین یاب بود.

نعمت الله حقیقی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه در سایت بهین ۱۰۷۰ مورد درخواست داشت، افزود: از اول شهریور امسال تاکنون با وجود ۲۴۰ واحد مطلقا تعطیل شده که تعطیلی اینها صبغه ۱۰ تا ۱۵ ساله داشت، ۸۰ درصد مربوط به سال ۹۲ بوده است.

وی با بیان اینکه امسال ۳۳ واحد مطلقا تعطیل به چرخه تولید دو باره بازگشتند، افزود: تامین وثائق تسهیل مالی مورد نیاز بنگاه ها از معضلات اصلی در استان است.

حقیقی بیان کرد: ۴۴ واحد صنعتی و ۱۹۸ واحد کشاورزی تامین سرمایه در گردش شدند.

جلیلیان سرپرست بانک ملی کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: بانک ملی تعللی در پرداخت تسهیلات نداشته و مقصر طرف تولید کننده است.

همچنین مسئول بانک ملت نیز در این جلسه به دفاع از عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه راکد پرداخت.

افزایش ضریب خوداکتفایی محصولات کشاورزی استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در این نشست از کاهش سهم استان در تخصیص آبهای مرزی انتقاد کرد و گفت: از مجموع ۵۷۱ میلیارد تومان اعتباری که وزارت جهاد کشاورزی در بخش آبهای مرزی هزینه کرده سهم استان کرمانشاه از این عدد ۲۰۱ میلیارد و ۳۵ درصد کل اعتبار است.

خسرو شهبازی با اشاره به افزایش ضریب خوداکتفایی محصولات کشاورزی استان گفت: ما در افزایش تولید گندم و سیب زمینی به عدد مورد نظر رسیدیم اما هدفگذاری استان در کشت دانه های روغنی تحقق پبدا نکرد بطوریکه هدد ۴۷۹۰ هکتار را برای ما تعریف کردند که ۱۰۰۰ هکتار داشتیم و البته امسال به هدفگذاری مورد نظر می رسیم.

وی با اشاره به پیش بینی ۱۵ هزار هکتار آبیاری تحت فشار گفت: در زمینه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین آلات ۳۵ درصد تحقق هدفگذاری داشتیم و ۲۰ میلیارد در این زمینه تسهیلات ارائه شد.

شهبازی با اشاره به صدور مجوز برای ۱۱۹ هکتار گلخانه گفت: در بحث مطالبات نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیارد مطالبات پیمانکاران را داریم.۱۳ هزار هکتار بحث آب های مرزی داریم.

وی گفت: در بحث تخصیص آب های مرزی ۶۳ هزار هکتار به استان ما طی سال جاری رسید.