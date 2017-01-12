بخشی از خسارات سرمازدگی به باغداران استان مرکزی جبران خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌ فضلی پنجشنبه شب در پایان سفر یک روزه خود به استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: طی این سفر سه جلسه در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی برگزار شد که گزارش ارائه شده در جلسه اقتصاد مقاومتی نشان از بهبود شرایط در حوزه اشتغال، صادرات و سرمایه گذاری استان داشت.

وی افزود: همچنین در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی مساله آسیب‌های اجتماعی عمده این استان مطرح، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارائه و همچنین ۲۵طرح در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی به تصویب رسید.

وزیر کشور بیان کرد: جلسه دیگر نشست با اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران استان مرکزی بود و اقداماتی که برای بازنگری در قوانین این حوزه و تدوین و تصویب قوانین حمایتی باید انجام شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به واقعه تیراندازی انتقام جویانه روز گذشته در شهر اراک، خاطرنشان ساخت: در این موضوع عملکرد هماهنگ و تعامل خوب پلیس، دستگاه‌ قضایی و اطلاعات، موجب شد که عامل تیراندازی در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شود.

وزیر کشور تاکید کرد: انتظار می رود دستگاه قضایی به سرعت به این پرونده مهم رسیدگی کرده و حکم لازم را برای این جنایت که ناشی از بی خردی و حس انتقام جویی رخ داده، صادر کند.