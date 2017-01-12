آیت الله هاشمی به وحدت و انسجام می اندیشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا اکرمی شامگاه پنج شنبه در مجلس یادبود مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در محل مسجد جامع شهر ابهر ، با تاکید بر اینکه تمام نیروهای داخلی اعضای یک خانواده هستند، افزود: با وجود برخی چند صدایی ها و اختلاف نظرها، هیچ کدام در مسائل مهم، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ایران، قانون اساسی و ولآیت فقیه اختلاف نظر نداشته و بر اساس این پنج معیار اتحاد و و حدت کلمه داریم.

وی کیفیت زندگی را مهم تر از کمیت آن عنوان کرد و ادامه داد: طبق سنت لآیتغیر الهی همه انسان ها خواهند مرد و مهم این است که چکونه زندگی کنیم و چگونه بمیریم.

اکرمی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی عمر با برکتی داشت، گفت: مرحوم هاشمی رفسنجانی با تحصیل علوم دینی در قم، مبارزات سیاسی و انقلابی، زندان های طولانی و مداوم در رژیم طاغوت و مسئولیت های مهم و سنگین بعد ازانقلاب، زحمات زیادی را متحمل شده و عمر خود را صرف انقلاب و اسلام کرد و تا موقع فوت در این راه استوار بود.

وی با توصیه به مطالعه خاطرات آیت الله هاشمی در مجلس، تاکید کرد: ایشان با وجود مسئولیت های سنگینی که داشته اند، بسیار فعال بوده و تمام لحظات عمر خود را در حال فعالیت و تلاش برای خدمت به مردم صرف کردند.

مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ۱۸ سال حضور در نماز جمعه و ایراد بیش از ۱۸۰۰ خطبه توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی را نشانه هوش بالا، مدیریت قوی و احاطه کامل ایشان به مسایل داخلی و بین المللی دانست و بیان کرد: وی در خطبه های نماز جمعه ، ضمن آنکه کشور و بخش عربی منطقه را تغذیه می کرد به نوعی سخنگوی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بود.

اکرمی در ادامه یادآور شد: در زمان جنگی که تمام دنیا به مقابله با ایرات برخواسته بودند و ما کشوری تنها بودیم، مرحوم هاشمی با فرماندهی جنگ و با توکل به خدا، این جنگ نابرابر را با کمک مردم مدیریت کردند.

مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با اعلام اینکه، شکوائیه های آیت الله هاشمی نشان از مظلومیت ایشان داشته و لازم است که با وی مانند شهید بهشتی کار شود، گفت: ایشان با صبر در مقابل تمام صحبت هایی که در طول این سال ها علیه او گفته شد، در نهآیت به پیروزی و ظفر نهایی دست یافت.

اکرمی ادامه داد: هاشمی رفته است و آنچه که از او برجای مانده، آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اوست که باید درباره آنها پژوهش و تحقیق صورت بگیرد.

مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی، در منطقه به وحدت و در جهان به رفع تشنج می اندیشید و با نگاهی به مسافرت های وی می توان دریافت که ایشان هرجا رفته به دنبال تنش زدایی بوده است.

اکرمی اختلاف نظر در تمام امور و علوم را امری طبیعی دانست که نباید موجب درگیری شود، تاکید کرد: انسان ها در طول زندگی خود دچار اشتباه می شوند و آنچه زشت است، خائن بودن، ظالم بودن، حق کشی و عناد و اشتباهات عمدی است.

مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: با وجود آنکه آیت الله هاشمی صاحب نظر بودند بر اساس روایات خودشان، مشاهدات و سوابق موجود، بالاترین میزان ارادت و علاقه مندی را به رهبری داشته اند.