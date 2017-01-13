به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جشنواره موسیقی فجر امروز جمعه ۲۴ دی ماه بعد از دو روز تعویق در برگزاری به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، با اجرای شهید پرویز خان نوازنده هندی در تالار رودکی و برپایی ۱۳ کنسرت موسیقایی در تالار های مختلف کار خود را آغاز می کند.

براساس برنامه مندرج در جدول، اجراهای روز اول جشنواره به این ترتیب اعلام شده است:

تالار وحدت - ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر «پارس» به رهبری ناصر نظر، ساعت ۲۱:۳۰: رامبرانت تریو از کشور هلند و حسام اینانلو

تالار رودکی- ساعت ۱۴:۳۰: شهید پرویز خان از کشور هند، ساعت ۱۸:۳۰: گروه آوازی تهران، ساعت ۲۱:۳۰: گروه کر فلوت تهران به سرپرستی فیروزه نوایی

برج آزادی- ساعت ۱۸:۳۰: گروه «کاکو بند»، ساعت ۲۱:۳۰: کاوه آفاق

فرهنگسرای نیاوران - ساعت ۱۸:۳۰: گروه «آوای موج» به سرپرستی محسن آقایی، ساعت ۲۱:۳۰: گروه «باقدسیان» به سرپرستی پیام عزیزی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعت ۱۹: رضا صادقی، ساعت ۲۲: سیامک عباسی

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت ۱۸:۳۰: پرواز همای، ساعت ۲۱:۳۰: ژیوان گاسپاریان از کشور ارمنستان

سی و دومین جشنواره موسیقی فجر تا روز جمعه اول بهمن ماه به ریاست حمیدرضا نوربخش در تهران برگزار می شود.