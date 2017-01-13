گروه کُر آوازی تهران برنامه ویژه دارد/ اجرایی بدون خواننده

میلاد عمرانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های این گروه موسیقایی در اولین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته در بخش اول کنسرت آثار کرال آهنگسازان معاصر ایران از جمله احمد پژمان، امین هنرمند و آهنگسازان معاصر جهان که هم اکنون در اروپا و آمریکا زندگی می کنند برای مخاطبان ارائه می شود. در قسمت دوم کنسرت نیز ضمن اجرای چند قطعه محلی ایرانی آثاری از موسیقی غرب در استایل جَز اجرا می شود که فکر می کنم می تواند به عنوان یکی از برنامه های ویژه گروه کر آوازی تهران مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و جابه جایی هایی که در برخی از برنامه های جشنواره اتفاق افتاد به طور حتم موضوع چک صدای گروه ها نیز تغییر پیدا می کند که امیدوارم در این زمینه با مشکل خاصی روبه رو نشویم اما قطعا تلاش گروه اجرایی جشنواره این است که بهترین برنامه ها به مخاطب ارائه شود.

عمرانلو در پاسخ به این پرسش که آیا در این کنسرت از خواننده استفاده خواهید کرد یا خیر؟ توضیح داد: صحبت هایی برای حضور وحید تاج به عنوان خواننده شده بود اما با توجه به قوانین جشنواره که اعلام کردند هر خواننده فقط باید در یک اجرا حضور داشته باشد بنابراین ما هم نمی توانیم از حضور وحید تاج به عنوان خواننده استفاده کنیم چون او در ایام برگزاری جشنواره با گروه «خنیاگران مهر» نیز کنسرتی را برگزار خواهد کرد.

سرپرست گروه کر آوازی تهران با بیان اینکه به لحاظ قرارداد مالی مشکل خاصی با ستاد برگزاری جشنواره ندارند از برنامه ریزی برای برگزاری کنسرت این مجموعه موسیقایی بعد از ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر خبر داد و افزود: پس از پایان جشنواره این احتمال وجود دارد تا قبل از ایام فاطمیه کنسرتی را در تبریز برگزار کنیم ضمن اینکه برنامه ریزی هایی نیز برای برگزاری کنسرت در تالار رودکی تهران وجود دارد که به محض قطعی شدن درباره آن اطلاع رسانی می کنیم.

گروه کُر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۲۴ دی ماه در تالار رودکی تهران کنسرت خود را در چارچوب برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر برگزار می کند.