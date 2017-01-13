مردم بشرویه ۱۱۷ میلیون تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قائم عبداللهی پنج شنبه شب در جلسه ستاد احیا زکات در بشرویه با اشاره به اهمیت پرداخت زکات گفت: خداوند متعال در قران کریم مکررا به پرداخت زکات سفارش کرده است.

وی افزود: پرداخت زکات شرط قبول نماز است و در صورت پرداخت عدالت اجتماعی و رفع فقر را به دنبال خواهد داشت.

عبداللهی گفت: زکات یکی از واجبات الهی ست که قبلا به عنوان واجب فراموش شده از آن یاد می‌شد اما خوشبختانه در سالهای اخیر که دبیری ستاد به کمیته امداد واگذار شده، اقدامات خوب و مثبتی در زمینه فرهنگ سازی و گسترش آن انجام شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بشرویه بیان کرد: امید است این واجب الهی به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود و مردم همانند سایر واجبات خود را مقید به ادای آن بدانند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دبیرخانه ستاد زکات بطور متمرکز در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شده و جلسه شورای زکات به طور مرتب هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به اینکه در ۵ ماه نخست سال جاری نیروی کارشناس زکات نداشته‌ایم گفت: در حال حاضر ۱۴ نفر عامل جمع آوری زکات داریم که ۲ نفر در بشرویه، ۲ نفر در شهر ارسک و مابقی در روستاها فعالیت می‌کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بشرویه بیان کرد: جمع آوری زکات در مواردی چون گندم، جو، پسته و سایر اقلام از ابتدای سال تاکنون ۱۱۷ میلیون تومان شده و در زمینه هایی چون خرید جهیزیه، تعمیرات، توزیع اقلام، مسجد و امامزاده ده کرم، تجهیز کتابخانه بشرویه و... هزینه شده است.

عبداللهی ادامه داد: سهم تعیین شده توسط توافق نامه سال ۹۵ مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از پرداختی های زکات در شهرستان بشرویه است که امید است تا پایان سال این مبلغ جمع آوری شود.

وی همچنین از برگزاری همایش تجلیل از زکات دهندگان برتر در آینده نزدیک خبر داد.