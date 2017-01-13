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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۳

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان عنوان کرد:

وجود ۹۵۴ شعبه فعال کانون پرورش کودکان و نوجوانان در کشور

وجود ۹۵۴ شعبه فعال کانون پرورش کودکان و نوجوانان در کشور

جهرم-مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ۹۵۴ مرکز کانون پرورش کودکان و نوجوانان در سراسر کشور فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان زاده عصر پنجشنبه برنامه های جذاب و سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در راستای پرورش فکر، شکوفایی استعدادها و ذوق ادبی و هنری کودکان عنوان کرد که در ساعات اوقات فراغت و در کنار درس و مدرسه با یک فرآیند آموزشی غیر رسمی به یادگیری آموزش های مختلف به دانش آموزان کمک می کند.

وی با اعلام وجود ۹۵۴ مرکز کانون پرورش کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و متوسط هر شهر یک مرکز به برخورداری شهرستان جهرم از  دو مرکز فعال اشاره کرد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه کانون زبان ایران با پیشینه ۹۰ سال فعالیت از قدیمی ترین مراکز زبان آموزی کشور به شمار می آید وجود ۲۳۷ شعبه این کانون را نشان از قدمت بالای آن دانست که نه تنها زبان آموزی به شیوه متداول و اثرگذار را آموزش می دهد بلکه برخورداری از فضای فرهنگی و متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی از ویژگی های آن است.

حاجیان زاده به دغدغه رهبری انقلاب در ترویج سبک زندگی اسلامی و لزوم توجه به آموزش زبان های مختلف فراتر از صرف زبان انگلیسی تاکید کرد که کانون زبان ایران با آموزش هفت زبان مختلف پیشگام در تحقق دغدغه رهبری و خروج زبان آموزی از گرایش به سمت سبک زندگی غرب حرکت کرده است.

وی ادامه داد: با پالایش محتوا در منابع آموزشی و کمک آموزشی سعی بر تغییر رویکرد آن به سمت سبک زندگی اسلامی ایرانی دارد چرا که معتقدیم اعتماد خانواده ها از کانون به سبب اعتبار، مهارت و پیشینه درخشان فرهنگی لزوم تقویت و توسعه پایدار آن ضرورت دارد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این فعالیت ها را به نفع سیاست های کلان و نگاه های راهبردی رهبری انقلاب برشمرد و گفت: پس از مطرح شدن دغدغه رهبری در جمع معلمان در گرامی داشت روز معلم، مأموریت جدیدی به کانون زبان ایران ابلاغ شد تا در راستای توجه به سایر زبان ها پیش قدم و الگوسازی کند.

کد مطلب 3875417

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه تنها کانون پرورش فکری رو توی دزفول بستن و کسی دم نزد این کانون با سابقه ترین کانون در خوزستان بود.

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