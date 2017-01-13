به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین پنج شنبه شب در جلسه ستاد احیا زکات در بشرویه گفت: صحبت مستقیم با کشاورزان و فعال نمودن شوراهای زکات در روستاهای هدف در برداشت جو و گندم بسیار تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه خداوند در قران فرموده است که زکات دهنده را بصورت ویژه تشویق نماییم که دیگران نیز به این امر راغب شوند، افزود: تشویق زکات دهندگان در شهرستان یکی از امور مهمی ست که بایستی در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: زکات یک فریضه واجب الهی است که در قران مجید قرین نماز آورده شده است.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: این واجب الهی موجب تطهیر روح و پاک شدن ثروت و مال می‌شود و آثار ارزشی فراوانی در جامعه اسلامی ما دارد.

وی اظهار داشت: در اهمیت پرداخت زکات همین بس که گفته شده شرط قبول نماز پرداخت زکات می‌باشد و پیامبر اسلام (ص) می‌فرمایند: بنای اسلام بر 5 پایه نماز، حج، روزه، زکات و ولایت استوار است.

امام جمعه شهرستان بشرویه گفت: با پرداخت زکات، فقر و فاصله طبقاتی موجود در جامعه کاهش می یابد.

حجت الاسلام شمس الدین افزود: چنانچه مردم اقدام به پرداخت زکات خود نمایند در جامعه فقیری باقی نمی‌ماند، و مردم خود می‌توانند با بجاآوردن این حکم الهی شکاف طبقاتی در جامعه را از بین برند.