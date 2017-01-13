به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هاشم بهشتی صبح جمعه در کارگاه آموزشی سبک زندگی در عصر رسانه تصریح کرد: در حال حاضر یکی از چالشهای فرهنگی جامعه مواجه و مقابله با آسیبهای اجتماعی است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود به پنج آسیب اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، فساد اخلاقی و مناطق محروم تأکید کردهاند و مقابله با این آسیبها را تکلیف دستگاهها عنوان کردهاند.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: این تأکیدات به جا بیانگر اشرافیت رهبری به مسائل روز جامعه را دارد و نشان میدهد دستگاهها باید با حساسیت ویژهای با آسیبهای اجتماعی برخورد داشته باشند.
به گفته بهشتی هر چند در تهران و در استانها و شهرستانها ستاد کاهش آسیبها تشکیل شده اما صرف تشکیل ستاد و جلسات کافی نیست و لازم است دستگاهها تمامی ظرفیت و همت خود را برای مواجه با آسیبها به کار گیرند.
وی تأکید کرد: از جمله موضوعات موردتوجه در وضعیت فعلی توجه به سبک زندگی افراد است که در عصر رسانه با تغییرات قابلتوجه همراه شده است.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان با تأکید به اینکه بیتوجهی به تعریف الگوی مناسب برای سبک زندگی خود آسیبزا است، ادامه داد: لازم است به ویژه در وضعیتی که انواع رسانهها سبک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهند نسبت به تعریف الگوی مناسب اقدام کرد.
بهشتی به نقش روحانیت در تعریف سبک زندگی ایرانی- اسلامی اشاره کرد و گفت: در این راستا روحانیان به دلیل ارتباط گسترده با اقشار مختلف مردمی نقش کلیدی میتوانند ایفا کنند.
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