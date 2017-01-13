توسعه مراکز پژوهشی در جهرم ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی عصر پنجشنبه در جریان آئین کلنگ زنی ساختمان کانون زبان ایران شعبه جهرم که با حضور مدیرعامل کانون پرورش کودکان و نوجوانان برگزار شد، با اشاره به تلاش های مسئولان کانون در فراگیری زبان آموزان از شیوه های نوین آموزشی به نبود امکانات و تجهیزات در خور فیزیکی و آموزشی اشاره کرد که در صورت مهیا شدن آن، جمعیت زبان آموز موجود در این کانون به دو برابر افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه فضای موجود این کانون متناسب با تعداد زبان آموزان نیست، افزود: از ۱۳ سال پیش قطعه زمینی برای ساخت کانون زبان ایران اختصاص یافته و اراده ای برای ساخت آن در میان مسئولان وجود داشته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تقویت فضای آموزشی و فرهنگی را سرمایه گذاری برای آینده کشور دانست و بیان کرد: شهرستان جهرم با برخورداری از ۱۵ هزار دانشجو دارای ظرفیت علمی و آموزشی مناسب است و ضرورت دارد با توسعه این مراکز به سرمایه گذاری در مسائل پژوهشی اقدام کنیم.

وی با اشاره به توانایی شهرستان جهرم در پوشش خدمات علمی جنوب استان فارس، بیان کرد: دانشگاه های جهرم در کشور به عنوان دانشگاه ملی مطرح و با برخورداری از اساتید مجرب جایگاه مناسب دارند.

رضایی به استعدادهای موجود شهرستان جهرم اشاره کرد و با یادآوری برگزاری همایش های مختلف بین المللی در این شهرستان به سرمایه گذاری در مسائل علمی و پژوهشی در جهرم و مستقل شدن کانون زبان ایران در شهرستان تاکید کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی پروژه ها فارغ از حجم ریالی آن از ارزش معنوی خاصی برخوردار است که سرمایه گذاری در آن می تواند در آینده شهر و کشور موثر باشد.

به گزارش مهر، زمین اختصاص یافته به شعبه کانون زبان ایران در جهرم که مالکیت آن متعلق به فرمانداری این شهرستان است یک و نیم میلیارد تومان ارزش دارد. این زمین با مساحت هزار و ۶۵۰ متر مربع قرار است با تخصیص اعتبار ۲ میلیارد تومان ساختمان کانون زبان در چهار طبقه احداث شود.