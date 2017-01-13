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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۸

فرماندار ویژه جهرم:

۱۷۵میلیارد ریال خسارت بیمه در جهرم پرداخت شد

۱۷۵میلیارد ریال خسارت بیمه در جهرم پرداخت شد

جهرم-فرماندار ویژه جهرم گفت: در سال گذشته افزون بر ۱۷۵میلیارد ریال خسارت بیمه در جهرم پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان پنجشنبه در حاشیه بازدید از شعبه های بیمه مستقر در شهرستان جهرم گفت:  ۳۷ نمایندگی بیمه و ۴ نمایندگی بیمه زندگی ایران در این شهرستان مستقر است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت خسارت در ۲۲ رشته بیمه ای در جهرم انجام می شود، افزود: بیشترین تقاضا مربوط به بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه تکمیلی است.

فرماندار ویژه جهرم با اشاره به پرداخت بیش از ۱۷۵میلیارد ریال خسارت  بیمه در سال ۹۴ توسط شعب بیمه ایران در جهرم بیان کرد: افزون بر ۲۳۵ میلیارد ریال  نیز در سال گذشته به عنوان حق بیمه دریافت شده است.

صحرائیان ادامه داد: این مهم نشان از سودآور بودن این بیمه داشته و نتظار داریم این شرکت در ارائه خدمات مطلوب به مردم در اسرع وقت و با دقت بالا خدمات رسانی را انجام دهند.

کد مطلب 3875421

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