۱۷۵میلیارد ریال خسارت بیمه در جهرم پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان پنجشنبه در حاشیه بازدید از شعبه های بیمه مستقر در شهرستان جهرم گفت: ۳۷ نمایندگی بیمه و ۴ نمایندگی بیمه زندگی ایران در این شهرستان مستقر است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت خسارت در ۲۲ رشته بیمه ای در جهرم انجام می شود، افزود: بیشترین تقاضا مربوط به بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه تکمیلی است.

فرماندار ویژه جهرم با اشاره به پرداخت بیش از ۱۷۵میلیارد ریال خسارت بیمه در سال ۹۴ توسط شعب بیمه ایران در جهرم بیان کرد: افزون بر ۲۳۵ میلیارد ریال نیز در سال گذشته به عنوان حق بیمه دریافت شده است.

صحرائیان ادامه داد: این مهم نشان از سودآور بودن این بیمه داشته و نتظار داریم این شرکت در ارائه خدمات مطلوب به مردم در اسرع وقت و با دقت بالا خدمات رسانی را انجام دهند.