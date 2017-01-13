رسیدگی به اقشار کم برخوردار جنوب تهران تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد صفوی اظهار داشت: طرح جهاد مهربانی که پیش از این با شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل آغاز شده بود با جذب همیاران داوطلب ادامه می یابد.

صفوی با اشاره به اینکه تمامی اقشار جامعه از جمله پزشکان، مهندسین، معلمین، مشاورین، حقوقدانان و هر شهروندی که دارای مهارت و یا وقت لازم برای کمک رسانی است می تواند به عنوان همیار فعالیت کند، افزود: ترویج نذر وقت و تخصص از نقاط قوت جذب همیار است و شهروندان علاقه مند می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی جهاد مهربانی به نشانی jahadiam.ir در این طرح معنوی مشارکت کنند.

وی شکل گیری قرارگاه جهادمهربانی در سطح منطقه را گامی موثر در تسریع رسیدگی به خانواده های کم برخوردار برشمرد و گفت: محرومیت زدایی با استفاده از پتانسیل های محله ای و مشارکت داوطلبانه شهروندان خیر از مهمترین اهداف این بخش از طرح جهاد مهربانی است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران یادآور شد: از تمامی امکانات مدیریت شهری همچون خانه های کارآفرینی، مراکز مهارت آموزی کوثر نیز استفاده می کنیم تا نیازهای خانواده های کم برخوردار رفع شود.

بر اساس این گزارش قرارگاه منطقه ای جهاد مهربانی به ریاست شهردار منطقه ۲۰ تهران شکل گرفته و فعالیت ستاد اجرایی آن نیز با ریاست معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه آغاز شده است.