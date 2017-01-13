برخی ادارات هنوز در هندیجان مستقر نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران رفیعی شامگاه پنج شنبه در نشست شورای اداری این شهرستان با حضور استاندار خوزستان اظهار کرد: این شهرستان نوپا و بکر است و تنها ۱۰ سال از شهرستان شدن آن می‌گذرد. از سوی دیگر هنوز برخی از ادارات از جمله اداره کل شیلات و ثبت اسناد در این شهرستان مستقر نشده اند.

وی افزود: در خصوص حل مشکل آب کشاورزی این شهرستان تصمیم های خوبی صورت گرفته است. تاکنون سه بار رهاسازی آب صورت گرفته اما متاسفانه در بالادست شاهد برداشت بی رویه هستیم.

رفیعی بیان کرد: مشکل بیمه مزارعی که کشت آنها هنوز سبز نشده در حال رفع شدن است. دستورات خوبی در زمینه بندر سجافی داده شده است. در خصوص ترخیص کالاهای لوازم یدکی و پارچه نیز تصمیماتی اتخاذ و در انتظار مجوز مرکز هستیم.

فرماندار هندیجان همچنین گفت: لایروبی دهانه خور و تردد خودروهای با تناژ بالا موجب ایجاد تحولی عظیم در منطقه خواهد شد.

رفیعی عنوان کرد: مشکل مسکن مهر شمالی شهرستان هندیجان مرتفع شده و از یک هزار و ۱۰۵ واحد، ۳۶۰ واحد مسکونی شده اند و امیدوایم به زودی واحدهای باقی مانده تعیین تکلیف شوند. مشکل فاضلاب مسکن مهر جنوبی این شهرستان نیز نیازمند اعتبار است که امیدواریم محقق شود.

وی توضیح داد: از سال ۷۹ پروانه صیادی جدیدی برای صیادان صادر نشده و در این سال ها ۲۰۰ پروانه نیز لغو شده اند که انتظار داریم پروانه های جدید به جای پروانه های لغو شده جایگزین شوند.

رفیعی گفت: واحدهای آموزشی شهرستان هندیجان به دلیل فرسوده بودن نیازمند توجه ویژه سازمان آموزش و پرورش استان هستند.

فرماندار هندیجان با اشاره به مشکلات درمانی این شهرستان گفت: در خصوص افزایش سهمیه پزشکی شهرستان هندیجان به پنج نفر، امیدواریم همکاری های لازم صورت پذیرد.

