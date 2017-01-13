مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و رهبری و رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه پنجشنبه با حضور مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان قرچک، حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه، معاونان فرماندار و جمعی از مسئولان و مردم قرچک در مسجد جامع برگزار شد.

همچنین جمعی از کارکنان ادارات و نهادهای مختلف شهرستان قرچک نیز در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور داشته و نسبت به مقام این یار امام ادای احترام کردند.

مردم شهرستان قرچک نیز در این مراسم از زحمات و تلاش های آیت الله هاشمی رفسنجانی در نهضت اسلامی امام راحل و پس از آن تجلیل کردند.