حضور پرشور مردم در تشییع پیکر آیت الله هاشمی پیام آور وحدت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد دانش ره در مراسم شب سوم رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرستان بشرویه، درگذشت یاردیرین رهبری را تسلیت گفت.

وی با اشاره به اهمیت پشتیبانی از ولایت فقیه در عصر کنونی گفت: امروزه حفظ و پشتیبانی از ولایت و رهبری امری ضروری محسوب می‌شود چرا که دشمنان به جد برای نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند.

حجت الاسلام دانش ره در ادامه به خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و افزود: صبر و استقامت و نیز اعتقاد ایشان به ولایت و رهبری از جمله خصوصیات مثال زدنی‌شان است.

وی ادامه داد: تنها با داشتن این ویژگی‌ها آیت الله هاشمی رفسنجانی توانستند شکنجه‌ها و دردهای زندان های ساواک را تحمل کند.

مسئول سابق عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مشهد با بیان اینکه خداوند متعال در آیات و روایات فراوانی به امر ولایت و تقوا تاکید کرده، گفت: امروز تنها وظیفه ما حفظ وحدت و حمایت از مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام دانش ره در خصوص اهمیت گرامیداشت مقام روحانیت، عالمان و شهیدان اظهار داشت: در اهمیت این امر همین بس که در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که مقام عالمان گرامی تر از مقام هزاران شهید است چرا که شهدا به دستور عالمان در جبهه های مبارزه حق علیه باطل حضور می‌یافته‌اند لذا گرامی داشت یاد علما و روحانیت نیز کمتر از گرامیداشت یاد شهدا نیست.

وی افزود: باید از حضور در کنار علما بهره و استفاده کافی را ببریم چرا که پاداش یک ساعت حضور مفید در کنار علما بسیار زیاد است.

مسئول سابق عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مشهد با اشاره به حضور پرشکوه مردم در مراسم تدفین و تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: این حضور نشان دهنده وحدت و حمایت مردم از ولایت و رهبری است چرا که این عالم بزرگ یکی از یاران دیرین و باوفای امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است.

حجت الاسلام دانش ره در ادامه به بخشی از سخنان زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز اشاره کرد و افزود: ایشان در سخنان به این امر اشاره کرده‌اند که مقام معظم رهبری، رهبر تمامی ماست و بایستی همه پیرو ایشان بوده و دستوراتشان را اجرایی نماییم تا برخی‌ها با اختلاف و تفرقه ما را از مسیر انقلاب دور نکنند.