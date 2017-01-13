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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

معاون پیشگیری بهزیستی اردبیل:

علل گرایش روانی به اعتیاد در اردبیل مطالعه می‌شود

علل گرایش روانی به اعتیاد در اردبیل مطالعه می‌شود

اردبیل – معاون پیشگیری بهزیستی استان اردبیل از مطالعه علل گرایش روانی اجتماعی به اعتیاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاق پور صبح جمعه در حاشیه بررسی طرح‌های مطالعاتی بهزیستی به خبرنگار مهر گفت: این تحقیق برای تمامی گروه‌های سنی و در محدوده استان اردبیل اجرا می‌شود.

وی افزود: بررسی میزان و علل گرایش روانی اجتماعی به اعتیاد با هدف احصا علت‌های گرایش است تا بتوان در ادامه در برنامه‌های پیشگیری از دستاوردهای آن استفاده کرد.

معاون پیشگیری بهزیستی استان متذکر شد: بیش از مواجه و درمان فرد معتاد امر پیشگیری ضرورت دارد و در واقع با انجام تحقیقات علمی به دنبال توسعه برنامه‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اعتیاد هستیم.

به گفته رزاق پور ۵۱ عنوان تحقیق در بهزیستی استان مشخص شده و اجرای سه مورد آن توسط این مجموعه نهایی شده است.

وی تأکید کرد: علاوه بر بررسی علل گرایش به اعتیاد، بررسی تطبیقی تأثیر مهدهای کودک بر کودکان در دستور کار است و در واقع در این تحقیق مقایسه تطبیقی بین کودکانی که به مهدکودک رفته‌اند و گروهی که نرفته‌اند انجام می‌شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان متذکر شد: علاوه بر این تحقیقاتی نیز در خصوص وضعیت مناسب‌سازی معابر و ساختمان‌ها در دست اجرا است.

رزاق پور افزود: در اجرای تحقیقات از ظرفیت دانشگاه‌ها نیز استفاده می‌شود بطوریکه از ۵۱ عنوان ذکر شده به غیر از سه مورد مابقی تحقیقات به عنوان موضوع پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

کد مطلب 3875432
محمد میرزایی ناطق

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