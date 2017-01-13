به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاق پور صبح جمعه در حاشیه بررسی طرح‌های مطالعاتی بهزیستی به خبرنگار مهر گفت: این تحقیق برای تمامی گروه‌های سنی و در محدوده استان اردبیل اجرا می‌شود.

وی افزود: بررسی میزان و علل گرایش روانی اجتماعی به اعتیاد با هدف احصا علت‌های گرایش است تا بتوان در ادامه در برنامه‌های پیشگیری از دستاوردهای آن استفاده کرد.

معاون پیشگیری بهزیستی استان متذکر شد: بیش از مواجه و درمان فرد معتاد امر پیشگیری ضرورت دارد و در واقع با انجام تحقیقات علمی به دنبال توسعه برنامه‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اعتیاد هستیم.

به گفته رزاق پور ۵۱ عنوان تحقیق در بهزیستی استان مشخص شده و اجرای سه مورد آن توسط این مجموعه نهایی شده است.

وی تأکید کرد: علاوه بر بررسی علل گرایش به اعتیاد، بررسی تطبیقی تأثیر مهدهای کودک بر کودکان در دستور کار است و در واقع در این تحقیق مقایسه تطبیقی بین کودکانی که به مهدکودک رفته‌اند و گروهی که نرفته‌اند انجام می‌شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان متذکر شد: علاوه بر این تحقیقاتی نیز در خصوص وضعیت مناسب‌سازی معابر و ساختمان‌ها در دست اجرا است.

رزاق پور افزود: در اجرای تحقیقات از ظرفیت دانشگاه‌ها نیز استفاده می‌شود بطوریکه از ۵۱ عنوان ذکر شده به غیر از سه مورد مابقی تحقیقات به عنوان موضوع پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.