آثار و برکات زکات در جامعه معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه در جلسه ستاد احیا زکات در شهرستان ابتدا ضمن تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به شخصیت والای ایشان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از انقلاب فعالیت های ویژه ای داشته اند گفت: ایشان یک بازوی توانمند برای انقلاب و نظام، و یار دیرین مقام معظم رهبری بودند.

فرماندار شهرستان بشرویه در ادامه با اشاره به بحث پرداخت زکات گفت: علی رغم خشکسالی های اخیر مردم ولایتمدار شهرستان بشرویه قطعا به پرداخت این واجب شرعی مقید هستند.

وی افزود: برای ترغیب و تشویق بیشتر کشاورزان برای پرداخت زکات بهترین راهکار صحبت با تمامی آنها و آگاه سازی شان در خصوص فواید و آثار و برکات پرداخت زکات است.

زمان زاده گفت: دلیل کاهش دریافتی های زکات در شهرستان، عدم پرداخت کشاورزان نیست بلکه خشکسالی و کمی بارندگی ها بر میزان محصولات کشاورزان تاثیرگذاشته است.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین گفت: اینکه کشاورزان بدانند زکات پرداختی آنان در چه زمینه ای مصرف خواهد شد خود عاملی برای ترغیب آنان به پرداخت زکات است.

وی اظهار داشت: در این بین نقش رسانه ها و خبرنگاران برای فرهنگ سازی پرداخت زکات بسیار حائز اهمیت بوده که انتظار است در این خصوص نیز فعالیت لازم را داشته باشند.