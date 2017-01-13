استفاده از توان قوه قضائیه درصورت رعایت نشدن نوبت بندی آب هندیجان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه پنج شنبه در شورای اداری شهرستان هندیجان اظهار کرد: شهرستان هندیجان به رغم برخورداری از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها با مشکلاتی مواجه است که رفع آنها نیازمند همکاری و همراهی تمامی مسئولان است.

وی افزود: رودخانه زهره و کشاورزی این شهرستان با مشکلات زیادی مواجه است. اولویت وزارت نیرو با توجه به کاهش بارندگی و قرار گرفتن در دوره کم آبی، تامین آب شرب است و پس از آن تامین آب مورد نیاز کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

شریعتی بیان کرد: با توجه مشکلات شهرستان هندیجان در حوزه آب، اتمام احداث سد چم شیر و رها سازی آب از سد کوثر می تواند تا حدودی مشکل آب کشاورزی را حل کند اما در کوتاه مدت باید با نوبت دهی و منطقه بندی نسبت به حل مشکل آب کشاورزی اقدام کرد.

استاندار خوزستان گفت: در صورتی که نوبت بندی آب از بالا دست رعایت نشود، به رغم میل باطنی از توان قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهیم کرد. همچنین به فرماندارن امیدیه و بهبهان تاکید شده است سهمیه بندی آب را رعایت کرده و هرگونه تخطی در این زمینه به معنی تخطی از یک دستور قانونی خواهد بود.

شریعتی افزود: در جلسه اخیر با معاون وزیر نیرو، مقرر شد حجم آب رهاسازی شده مشخص و زمان رهاسازی با توجه به شرایط آب و هوایی از سوی سازمان آب و برق استان مشخص شود.

وی همچنین اظهار کرد: در حوزه تجارت و بازرگانی نیز باید به دنبال ایجاد رونق در شهرستان هندیجان باشیم که در این راستا با رونق دادن به کالای ملوان شاهد حضور مردم استان در این شهرستان به منظور خرید کالا هستیم. رونق اقتصادی با رفتن به سوی تولید محقق خواهد شد اما باید به گونه ای عمل کرد که هر دو حوزه تولید داخلی و تجارت دچار مشکل نشوند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: اسکله صیادی این شهرستان امکان تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری را دارد که در این‌ زمینه معاونت عمرانی استانداری با همکاری فرمانداری شهرستان هندیجان می توانند با ارائه طرح مطالعاتی و ایجاد زیرساخت های لازم، نسبت به جذب سرمایه گذار و تقویت بخش گردشگری این منطقه اقدام کنند.

