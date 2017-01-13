خطوط اصلی وشبکه های فرعی کانال محمدیه هرچه سریع تر وصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری از پروژه آبیاری تحت فشار کانال محمدیه در روستای دهشاد باغستان شهریار که درسطح ۲۵۰ هکتار این شهرستان درحال اجرا بوده، بازدید کرد.

وی درجریان این بازدید با تأکید بر تسریع در روند اجرای این پروژه اظهار داشت: باتوجه به اینکه عرصه اطراف کانال محمدیه تحت کشت گندم است، باید هرچه سریع تر خطوط اصلی و فرعی شبکه آبرسانی وصل شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درادامه از روند اجرای پروژه آبیاری تحت فشار روستای بالابان به مساحت ۱۲۰ هکتار بازدید و بر تسریع انجام این پروژه ها تأکید شد.

وی یادآور شد: باتوجه به حساسیت در اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار و تأکید وزارت جهاد کشاورزی و استاندار تهران، هرهفته یک جلسه در یکی از شهرستان های محدوده کانال محمدیه برگزار خواهد شد و باید تا پایان سال وضعیت اراضی تحت پوشش کانال تعیین تکلیف و اجرای سیستم شود.

گفتنی است استان تهران درسال جاری بیش از ۱۰ هزار هکتار اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار را در دست اجرا دارد.