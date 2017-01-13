هنجارشکنی در نوشهر مورد برخورد قرار می گیرد

فرهاد بنی شیخ‌الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه فرهنگ غنی اسلامی در ایران به برکت انقلاب اسلامی موردتوجه ویژه قرار گرفت افزود: آنچه که موجب افتخار ماست، هویت دینی و اسلامی است که درراه اعتلای آن زحمات زیادی را علما و مردم غیور متحمل شده‌اند و آنچه را که امروز از آن برخوردار هستیم، ثمره خون شهیدان و جانبازی ایثارگران با هدایت امام راحل (ره) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری است.

وی اظهار داشت: پیشرفت جامعه و کشور بدون توجه به فرهنگ غنی دینی تهی است ومجموعه شهر و شهروندان از حقوق مسلم آنان احترام به این هویت است و این دغدغه همه شهروندان است.

شیخ‌الاسلامی بابیان اینکه در هفته اخیر در قالب یک برنامه تحت عنوان شب نشان نیما که قرار بود این فرهنگ پاس داشته شود، متأسفانه شاهد هنجارشکنی بودیم که موجب تألم خاطر مؤمنین و متدینین و خانواده معظم شهدا و روحانیت معظم شده بود افزود: بر خود فرض می دانم ضمن ابراز انزجار از این عمل قبیح با همه شهروندان و جامعه دینی عهدی دیگر ببندیم که با هرگونه هنجارشکنی و اقدام خلاف شرع مقدس در شهر مقابله جدی داشته باشیم و درراه اعتلای فرهنگ دینی و اسلامی تحت زعامت ولی‌فقیه کوشا باشیم.