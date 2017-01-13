پردیس تئاتر تهران با «من...» افتتاح می شود/ نمایشی با ۸۰ بازیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز فعالیت «پردیس تئاتر تهران» و افتتاح این مرکز بهعنوان یک مجموعۀ بزرگ تئاتری، نمایش «من...» بهعنوان تولید این مرکز نمایشی جدید روی صحنه می رود.
نمایش «من....» به نویسندگی و کارگردانی و طراحی فرهاد تجویدی اثر برگزیده «دومین جشنواره تئاتر شهر» و «سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر» از چند هفته قبل تمرین های خود را برای آمادهسازی اجرا در پلاتو شماره یک این مجموعه آغاز کرده و در مراحل پایانی آمادهسازی است.
این نمایش بهعنوان نمایش افتتاحیه سالن اصلی این مرکز در ماه بهمن و اسفند روی صحنه خواهد بود.
نمایش «من....» روایت نمایشی از زندگی مردمان شهر و رفتار اجتماعی آنها در برابر یکدیگر است که تضاد رفتاری اشخاص جامعه در چند تابلو نمایشی را نشان میدهد. شیوه اجرایی این نمایش تلفیقی و مدرن که مبتنی بر بدن و حرکت گروهی است با تصویرسازی هیجانی یک نوع وضعیت مطلوب انسانی را تجسم میکند.
پردیس تئاتر تهران از ماه بهمن و به مناسبت دهه مبارک فجر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
این مجموعه با داشتن ۱۰ سالن نمایشی و امکانات مختلف در منطقه شرق تهران واقع در اتوبان امام علی جنوبی، خروجی شهید محلاتی (به سمت شرق) خیابان شهید شاهآبادی جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر، خیابان شهید بقایی، جنب فرهنگسرای خاوران واقع شده است.
عکس کنار خبر از ضیا صفویان است.
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