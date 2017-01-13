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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

مدیر دفتر گفتمان جوان معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی مطرح کرد؛

شتاب‌زدگی در اصلاح سبک زندگی/ نیازمند آینده‌نگری هستیم

شتاب‌زدگی در اصلاح سبک زندگی/ نیازمند آینده‌نگری هستیم

اردبیل – مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به برنامه‌های شتاب‌زده در انتقال ارزش‌ها، گفت: در اصلاح سبک زندگی نیز گرفتار شتاب‌زدگی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرزایی مقدم صبح جمعه در کارگاه آموزشی سبک زندگی در عصر رسانه تصریح کرد: سبک زندگی در حوزه جامعه‌شناسی موردتوجه قرار گرفته و واقعیت‌های پیچیده رفتاری انسان را نشان می‌دهد.

وی افزود: در واقع رفتاری که به جریان عادی زندگی تبدیل می‌شود می‌تواند به عنوان یک فرهنگ یا سبک زندگی در جامعه نهادینه‌شده و مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور تأکید گرد: آنچه عموماً مورد غفلت است ابعاد سبک زندگی است بطوریکه سبک زندگی شامل باورها، معلومات و دانش فرد، نظام ارزش‌گذاری و رفتار می‌شود.

به گفته میرزایی مقدم بی‌توجهی به هر یک از این ابعاد ممکن است در ترسیم سبک صحیح زندگی ایجاد مشکل کند و یا سبک‌های نامتعارفی را در جامعه نهادینه سازد.

وی با تأکید به اینکه در همه جای دنیا این چهار رکن برای سبک زندگی مهم و کلیدی تلقی می‌شود، ادامه داد: در مطالعات فرهنگی سبک زندگی توجه به آینده جامعه مورد تأکید است.

به گفته مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور به عنوان مثال زمانی که در فضای مجازی رفتار ساده‌ای ارائه می‌شود در واقع نسبت به تأثیرات آینده آن توجه شده و رفتار خاص به بدنه جامعه تزریق شده است.

میرزایی مقدم افزود: حتی یک کالای مصرفی خاص مانند یک غذا می‌تواند با آینده‌نگری سبک زندگی خاص و فرهنگ خاصی را موجب شود.

وی با ذکر مثالی به رستوران‌های زنجیره‌ای K.F.C اشاره کرد و افزود: مبتکر این برند سال‌ها تحقیق و مطالعه داشته و زمانی که رستوران‌ها ایجاد شده‌اند به دلیل همان تحقیقات و تزریق ارزش‌ها توانسته خیل عظیمی از مشتریان را به رستوران‌های خود بکشاند.

مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور با تأکید به اینکه در دنیا برای ایجاد یک سبک زندگی تغییرات فرهنگی به جد رصد می‌شود، اضافه کرد: این در حالی است که در خود کشور اغلب ایرانیان در تغییرات عجول هستند.

میرزایی مقدم متذکر شد: برندهای شناخته شده‌ای که تأثیرات محسوس ایجاد کرده‌اند سال‌ها تحقیق و مطالعه داشتند اما در برنامه‌های داخلی مشاهده می‌کنیم که تغییرات شتاب‌زده و به یکباره اتفاق می‌افتد.

وی تأکید کرد: این در حالی است که این شتاب‌زدگی منجر به بروز آسیب می‌شود و در ادامه باید سال‌ها تلاش کرد تا آسیب به وجود آمده جبران شود.

مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور معتقد است اگر به دنبال پیاده‌سازی سبک صحیح زندگی در جامعه اسلامی هستیم باید برنامه‌ها همراه با مطالعات دقیق فرهنگی همراه شود.

کد مطلب 3875446
محمد میرزایی ناطق

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