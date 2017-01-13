به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرزایی مقدم صبح جمعه در کارگاه آموزشی سبک زندگی در عصر رسانه تصریح کرد: سبک زندگی در حوزه جامعهشناسی موردتوجه قرار گرفته و واقعیتهای پیچیده رفتاری انسان را نشان میدهد.
وی افزود: در واقع رفتاری که به جریان عادی زندگی تبدیل میشود میتواند به عنوان یک فرهنگ یا سبک زندگی در جامعه نهادینهشده و مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور تأکید گرد: آنچه عموماً مورد غفلت است ابعاد سبک زندگی است بطوریکه سبک زندگی شامل باورها، معلومات و دانش فرد، نظام ارزشگذاری و رفتار میشود.
به گفته میرزایی مقدم بیتوجهی به هر یک از این ابعاد ممکن است در ترسیم سبک صحیح زندگی ایجاد مشکل کند و یا سبکهای نامتعارفی را در جامعه نهادینه سازد.
وی با تأکید به اینکه در همه جای دنیا این چهار رکن برای سبک زندگی مهم و کلیدی تلقی میشود، ادامه داد: در مطالعات فرهنگی سبک زندگی توجه به آینده جامعه مورد تأکید است.
به گفته مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور به عنوان مثال زمانی که در فضای مجازی رفتار سادهای ارائه میشود در واقع نسبت به تأثیرات آینده آن توجه شده و رفتار خاص به بدنه جامعه تزریق شده است.
میرزایی مقدم افزود: حتی یک کالای مصرفی خاص مانند یک غذا میتواند با آیندهنگری سبک زندگی خاص و فرهنگ خاصی را موجب شود.
وی با ذکر مثالی به رستورانهای زنجیرهای K.F.C اشاره کرد و افزود: مبتکر این برند سالها تحقیق و مطالعه داشته و زمانی که رستورانها ایجاد شدهاند به دلیل همان تحقیقات و تزریق ارزشها توانسته خیل عظیمی از مشتریان را به رستورانهای خود بکشاند.
مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور با تأکید به اینکه در دنیا برای ایجاد یک سبک زندگی تغییرات فرهنگی به جد رصد میشود، اضافه کرد: این در حالی است که در خود کشور اغلب ایرانیان در تغییرات عجول هستند.
میرزایی مقدم متذکر شد: برندهای شناخته شدهای که تأثیرات محسوس ایجاد کردهاند سالها تحقیق و مطالعه داشتند اما در برنامههای داخلی مشاهده میکنیم که تغییرات شتابزده و به یکباره اتفاق میافتد.
وی تأکید کرد: این در حالی است که این شتابزدگی منجر به بروز آسیب میشود و در ادامه باید سالها تلاش کرد تا آسیب به وجود آمده جبران شود.
مدیر دفتر گفتمان جوان و اندیشه معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور معتقد است اگر به دنبال پیادهسازی سبک صحیح زندگی در جامعه اسلامی هستیم باید برنامهها همراه با مطالعات دقیق فرهنگی همراه شود.
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