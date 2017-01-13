  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

پس از تجربه تاکسی خودران؛

سنگاپور کامیون های خودران را جایگزین نیروی انسانی می کند

سنگاپور کامیون های خودران را جایگزین نیروی انسانی می کند

سنگاپور تصمیم دارد طرح آزمایشی کامیون های خودران حمل بار را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سنگاپور یکی از کشورهایی است که سریعتر از بقیه فناوری اتومبیل های خودران را آزمایش کرده است.

اکنون نیز پس از طرح آزمایشی تاکسی های خودران در تابستان امسال، تصمیم دارد با کمک دو شرکت تویوتا و اسکانیا کامیون های خودران را در بندرهای شلوغ خود بیازماید. به این ترتیب کمبود نیرو ی انسانی خود در بخش حمل و نقل باری را جبران می کند.

در سال ٢٠١٤ میلادی کمیته حمل ونقل جاده ای خودران در سنگاپور ایجاد شد. این کشور سعی دارد همزمان با آزمایش طرح های مختلف اتومبیل های خودران در مسیرهای مشخص نخستین ناوگان تاکسیرانی خودران جهان را در  ٢٠١٨ افتتاح کند.

سیستم حمل و نقل خودران شامل کاروانی از کامیون های خودران است که کانتینرهای بار را از پایانه ای به پایانه دیگر انتقال می دهند. به نظر می رسد سیستم کامیونهای خودران بنادر سنگاپور با نمونه های آزمایشی دیگر متفاوت باشد.

کد مطلب 3875447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها