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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

بخش استانی جشنواره تئاتر فجر در مازندران آغاز شد

بخش استانی جشنواره تئاتر فجر در مازندران آغاز شد

آمل - بخش استانی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر درمازندران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره استانی تئاتر بین المللی فجر شامگاه پنجشنبه با رقابت سه گروه نمایشی در مجتمع امام خمینی (ره) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل آغاز شد.

نمایش «تنها سگ اول می‌داند چرا پارس می‌کند، مکبث» با کارگردانی ابراهیم پشت کوهی به عنوان اولین نمایش جشنواره در آمل به روی صحنه رفت.

ابراهیم پشت کوهی کارگردان این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اثر تلفیقی از همایش مکبث شکلی و آئین ساز در جنوب ایران و با شیوه اجرایی آیین‌های نمایشی مانند کاتاکالی و شیوه‌های شرق استفاده شده است.

گفتنی است که این اثر و نمایش کمدی الهی به کارگردانی پشت کوهی در آلمان در یک جشنواره به صحنه خواهد رفت.

چهار نمایش «مولار» به کارگردانی محمد شاکری از بجنورد، «مکبث» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی از تهران، «کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو» به کارگردانی رامین ریاضی از تبریز و «هدیه مرموز» به کارگردانی یاسر خاسب از تهران، آثاری هستند که در بخش استانی جشنواره فجر به میزبانی استان مازندران اجرا می شوند.

کد مطلب 3875450

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