حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه «المزه» و واکنش ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از شنیده شدن صدای انفجارهایی در فرودگاه نظامی المزه سوریه و آتش سوزی در آن خبر داد.

این شبکه به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش داد: جنگنده های اف ۳۵ رژیم صهیونیستی با نقض حریم هوایی سوریه از سمت لبنان مواضع نظامی را در اطراف فرودگاه المزه هدف قرار داده اند.

تلویزیون سوریه نیز این انفجارها را تایید کرد.

خبرگزاری سوریه نیز ضمن تایید این انفجارها از حضور آمبولانس ها در محل خبر داد.

ارتش سوریه در واکنش به این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در تلاشی مذبوحانه و در راستای حمایت از گروههای تروریستی، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در ساعت ۱۲ و نیم شب گذشته اقدام به شلیک موشکهایی از شمال دریاچه طبریا به اطراف فرودگاه المزه در غرب دمشق کرد که منجر به آتش سوزی در محل شد.

ارتش سوریه به رژیم صهیونیستی درباره تبعات این تجاوز هشدار داد و بر ادامه مبارزه با تروریسم تا نابودی آن و حامیانش تاکید کرد.

خبرنگار شبکه المیادین به نقل از منابعی در فرودگاه المزه گزارش داد: انبارهای مهمات و سلاح هدف قرار گرفته و چهار نظامی زخمی شده اند.