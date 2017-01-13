اولین و مشهورترین شرط پایان غیبت امام عصر (عج) چیست؟!

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه؛ اوّلین و مشهورترین شرطی که برای پایان یافتن دوران غیبت امام مهدی علیه السّلام مطرح میشود این است که یاران بااخلاصی به تعداد اصحاب جنگ بدر برای آن حضرت فراهم شوند. به طوریکه اگر یاران ایشان به این تعداد نرسد، ظهور نخواهند فرمود . میگویند:
ما در زمان غیبت او وظایفی داریم و باید عمل کنیم تا شرایط ظهورش فراهم گردد، فرمودهاند: تا حدّاقل سیصد و سیزده نفر از بندگان صالح و مخلص جمع نشوند، او ظهور نخواهد کرد!
گاهی هم گفته میشود:
«. . . بشر از حضور فعّال آن حضرت در محرومیّت باقی بماند، تا آن زمان که از نسل پاکان، یاران حضرت بقیّة اللّه الاعظم به وجود آیند و آن حضرت را اقامه کنند.»
یاران امام علیه السّلام از انسیان، بیشمار است؛ مانند یمانی با لشکرش و خراسانی با سپاهش و سید حسنی با یارانش و گیلانی با اعوانش و جعفری با جمعیّتش و شعیب بن صالح با بیرقهای سیاهش، سایر احزاب شیعه که در آن سال قیام خواهند کرد و یا آنان که بعد از خروج به لشکرش ملحق میشوند، ولی آنچه که لازم به ذکر است، یاران خاصّ او است که در هنگام ظهور و بیعت و خروج همراه امام علیه السّلام خواهند بود.
یاران بر دو قسم است؛ یکی خاصّ الخاص که سیصد و سیزده نفرند و خاص که دههزار نفرند، فرق این دو قسم از چند جهت است.
دسته اوّل از طرف امام علیه السّلام در نواحی مختلف زمین در هنگام خروج و جنگ، فرمانداران و امرا (حکّام و علمدار) خواهند بود «. . . یارانش سیصد و سیزده نفر برای او آماده میشوند، آنان پرچمدارانند [ پنجاه نفراز این تعداد زن هستند.] »
اما دستۀ دوّم، تا زمانی که گروه اوّل در مکّه گرد هم نیایند، خود را ظاهر و آشکار نمیکند و در مسجد الحرام برای اخذ بیعت حاضر نمیشود، ظهور و بیعت بر اجتماع دستۀ اوّل خواهد شد، اما دستۀ دوّم اینگونه نخواهد بود.
پیش از بیعت همگانی، از عدهای از گروه اوّل بیعت خصوصی اخذ خواهد شد و آنها اطراف امام علیه السّلام را خواهند گرفت و از او دفاع خواهند نمود، اما گروه دوّم در بیعت عمومی و یا بعد از آن جمع خواهند شد.
البتّه هردو گروه اشخاص معیّنی هستند که نام و نام پدرانشان و نام محلهایشان در کتابی مسطور و در نزد آن حضرت و ائمّه اطهار علیهم السّلام مانند اصحاب سیّد الشهدا علیه السّلام محفوظ است.
به عبارت دیگر امتیاز آنها در این است که باید سیصد و سیزده تن جمع شوند تا حضرت خود را آشکار سازد و آنها فرماندهان و پرچمدارانند و دههزار نفر هم باید باشند تا از مکّه بیرون شده و خروج نماید و آنها برگزیدگان سری دوّم هستند، نه اینکه انصار و یاران امام، منحصر به این افراد است و نه وجود سیصد و سیزده تن در اصل ظهور آن حضرت مدخلیّت داشته باشد، بلکه اجتماع آنها در بروز و ظهور مدخلیّت دارد؛ چون ظهور آن حضرت، به انقضای مدّت معیّن و سرآمد حکمت و تحقق شرایط و ظهور علامات بستگی دارد؛ زیرا برای غیبت مدّتی و برای حجاب مصلحتی و ظهور را شرایطی هست.
پس امام در روز اوّل ظهور با سیصد و سیزده نفر به تعداد ارتش بدر، به عنوان فرماندهان و با دههزار سرباز خاص شروع خواهد کرد.
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