کابوس عدم نتیجه گیری صالحین/نماینده والیبال ورامین در حسرت پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، کابوس عدم نتیجه گیری صالحین ورامین در دور برگشت لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور همچنان ادامه دارد و این تیم طی بازی های اخیر نتوانسته به پیروزی برسد.

صالحین ورامین با هدایت ترکاشوند در دور رفت لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور نتایج قابل قبولی را کسب کرد و یکی از مدعیان حضور در مرحله پلی آف محسوب می شد اما نتایج ناامیدکننده این تیم در دور برگشت، نماینده والیبال ورامین را تا رده دهم جدول رده بندی پایین کشیده است.

حاشیه هایی که صالحین ورامین را از مسیر اصلی خود دور کرد

پس از اتفاقات هفته آغازین دور برگشت لیگ برتر والیبال و جدا شدن چند بازیکن مطرح صالحین ورامین از این تیم نظیر امیر حسینی و سپس قطع همکاری ترکاشوند با نماینده والیبال ورامین، سبب شد تا تیم خوب صالحین با حاشیه روبرو شده و بازی های دور برگشت را با موفقیت پشت سر نگذارد.

تیم صالحین ورامین در هفته نخست دور برگشت لیگ برتر والیبال مقابل پارسه تهران حاضر نشد تا با نتیجه سه برصفر بازنده شود، نتیجه ای که نزدیک بود نماینده والیبال ورامین را از لیگ برتر حذف کند.

شکست های پیاپی صالحین ورامین در دور برگشت لیگ برتر والیبال

در هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال نیز دیدار تیم های سایپا و صالحین به دلیل اتفاقات رخ داده برای نماینده والیبال ورامین برگزار نشد و سوم بهمن ماه به عنوان تاریخ برگزاری این دیدار تعیین شده است.

در هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال نیز صالحین ورامین نمایش خوبی را از خود نشان نداد و در تبریز، مقابل شهرداری این شهر با نتیجه سه بر صفر شکست خورد تا در حسرت پیروزی در دور برگشت لیگ برتر والیبال باقی بماند.

در هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال، تیم صالحین ورامین به مصاف شهرداری اراک رفت و در حالی که هواداران ورامینی بسیار امیدوار به پیروزی تیم محبوب خود بودند، اما نماینده والیبال ورامین در سالن شهید گلعباسی با نتیجه سه بر یک مقابل شهرداری اراک شکست خورد تا مشکلات این تیم دو چندان شود.

حضور در مرحله پلی آف به خطر افتاد

در هفته شانزدهم لیگ برتر نیز صالحین ورامین میزبان بود و در این هفته به مصاف شاگردان مصطفی کارخانه در بانک سرمایه رفت اما باز هم مقابل چشمان هواداران متعصب خود با نتیجه سه بر یک شکست خورد تا همچنان بدون پیروزی در دور برگشت لیگ برتر باقی بماند.

پس از این اتفاقات بود که مسئولان صالحین ورامین تصمیم گرفتند تا فرهاد نفرزاده سرمربی موفق پارسه تهران را به عنوان سرمربی جدید خود برگزینند و این امر هواداران ورامینی را بسیار امیدوار کرد.

هواداران ورامینی همچنان تیم صالحین را تشویق می کنند و امیدوار هستند تا در مسابقات باقی مانده، تیم محبوبشان را در قامت یک پیروز مشاهده کنند

فرهاد نفرزاده در اولین گام خود به عنوان سرمربی صالحین ورامین به مصاف هاوش گنبد رفت و با نتیجه سه بر دو مقابل قعرنشین لیگ برتر والیبال شکست خورد تا نماینده والیبال ورامین به رده دهم جدول رده بندی مسابقات سقوط کند.

هواداران ورامینی همچنان تیم صالحین را تشویق می کنند و امیدوار هستند تا در مسابقات باقی مانده، تیم محبوبشان را در قامت یک پیروز مشاهده کنند.

با شکست های متعدد صالحین ورامین در دور برگشت لیگ برتر، حضور این تیم در مرحله پلی آف به اما و اگر کشیده شده و باید منتظر ماند و دید که نماینده والیبال ورامین می تواند در بازی های پیش رو، جواز حضور در مرحله پلی آف را پیدا کند.