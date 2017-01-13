گردشگری خوزستان توان تولید ثروت مانند صنعت نفت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی‌پور روز گذشته در جریان سفر به شهرستان شوش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ظرفیت های گردشگری در استان خوزستان نیاز به تعریف ندارد و همه از توان بالای این صنعت در خوزستان آگاهی دارند.

وی با اشاره به تنوع بالای ظرفیت های گردشگری در استان خوزستان عنوان کرد: همه انواع گردشگری در این استان وجود دارد که نشان می دهد ظرفیت برای توسعه و رونق بیش از بیش گردشگری در استان وجود دارد.

احمدی پور بیان کرد: به علاوه اینکه در این استان، گردشگری جنگ نیز وجود دارد که اغلب استانها از آن برخوردار نیستند و این مسئله نیز باید به صورت ویژه برای رونق گردشگری استان مورد توجه قرار بگیرد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: صنعت گردشگری استان خوزستان آنقدر ظرفیت و توان دارد که می تواند همانند و همپای صنعت نفت، تولید ثروت کند به همین دلیل باید با برنامه ریزی مناسب، از این ظرفیت خوب استان نهایت استفاده را کرد.

وی توضیح داد: باید به ظرفیت های بی شماری که در شهرهای شوش، شوشتر و سایر شهرستان‌ های این استان وجود دارد نیز توجه کنیم. این ظرفیت ها کمک می کند که خوزستان در قامت مجموعه ای از توانمندی هایی که می تواند زیرساخت های میراث فرهنگی را ایجاد کند، ظاهر شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره برنامه های نوروز ۹۶ نیز گفت: برای نوروز ۹۶ باید مشخص شود که برند استان خوزستان چیست و ماندگاری نوروز ۹۶ در ذهن مسافری که وارد خوزستان می شود با چه برندی است؟

احمدی پور افزود: به علاوه استان خوزستان باید مشخص کند که می خواهد در بخش گردشگری در چه رتبه ای قرار بگیرد. آیا می خواهد مقصد گردشگری باشد یا معبر؟ و برای ماندگاری مسافرانی که از این استان به عنوان معبر گردشگری استفاده می‌کنند چه برنامه ای دارد.

