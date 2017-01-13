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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

مدیر امور استان های اداره کل هنرهای نمایشی:

تور نمایشی با جشنواره استانی تئاتر فجر شکل می گیرد

تور نمایشی با جشنواره استانی تئاتر فجر شکل می گیرد

آمل - مدیر امور استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی ایران گفت: تور تئاتر با جشنواره‌های استانی تئاتر فجر در کشور شکل می‌گیرد.

اتابک نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشنواره استانی فجر وابسته به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است ادامه داد: جشنواره استانی یک رویداد به‌صورت مستقل است که در استان‌های میزبان اجرا می‌شود و امسال در استان‌های مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد، فارس، بوشهر، خوزستان برگزار می‌شود.

مدیر امور استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی بابیان اینکه استان‌های خاصی می‌توانند میزبانی این رویداد را بر عهده بگیرند گفت: ۳۱ اثر نمایشی از کشور به این جشنواره ارسال‌شده که با ویژگی‌های خاصی منتخب شدند.

نادری هدف از برگزاری جشنواره استانی را شکل‌گیری تبادل هنر دانست و افزود: با برگزاری جشنواره استانی تور تئاتر کشور شکل می‌گیرد و توانمندی تئاتر استان میزبان با گروه‌های منتخب استان‌های دیگر را با اجراهای دوستانه به نمایش می‌گذارد.

 مدیر امور استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی با اشاره به اینکه آمل یک شهر تئاتر خیز است، گفت: تئاتر آمل را خیلی فعال می‌دانم و در ارزیابی کلی هرساله آمل در جشنواره‌های بزرگ و ملی در حوزه تئاتر حضور دارد.

نادری بابیان اینکه ارتباط فرهنگی بین استان‌ها خیلی مهم‌تر از جشنواره به‌حساب خواهد آمد افزود: خوشبختانه در استان‌های میزبان جشنواره جواب خوبی گرفتیم.

جشنواره استانی تئاتر فجر شامگاه پنجشنبه با شرکت چهارنمایش در مازندران آغاز بکار کرد.

کد مطلب 3875458

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