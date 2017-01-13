آغاز به کار نمایشگاه بین المللی ورزش با حضور وزیر ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، در این نمایشگاه که با همکاری و حمایت وزارت ورزش و جوانان، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی و انجمن تولید کنندگان لوازم ورزشی کشور برگزار می شود، علاوه بر شرکت های تولیدی داخلی و خارجی، فدراسیون های ورزشی، ادارات کل ورزش استا ن­ ها، هیات های ورزشی و باشگاه ­های ورزشی کشور نیز حضوری فعال دارند.

در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، انواع پوشاک و کفش ورزشی، لوازم و تجهیزات ورزش های گروهی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال و غیره، تجهیزات ورزش کشتی، تجهیزات استخر، تجهیزات بدنسازی و تناسب اندام، انواع لوازم و تجهیزات ورزش های رزمی، آبی و هوایی، دوچرخه سواری، ورزش­های فکری، انواع تجهیزات و وسایل شنا، ورزش ها و مسابقات آبی و قایقرانی، لوازم و تجهیزات پزشکی - ورزشی، مکمل های غذایی، دارویی و پروتئینی، نهادها و شرکت های ارائه دهندگان خدمات ورزشی و ادوات و تجهیز مراکز و سالن های ورزشی ( کف پوش­ها ، تابلوها و...) ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی از ۲۵ تا ۲۸ دی ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود. این نمایشگاه در مدت چهار روز برگزاری، هر روز از ساعت ۳۰/۸ تا ۱۶ در سالن های ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲، B ۳۸ ، A ۴۰ و ۴۰محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران ، آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.