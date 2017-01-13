برد وباخت های بی تاثیر در جدول لیگ بسکتبال/نه صعودداشتیم نه سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور پس از یک هفته وقفه، روز گذشته با برگزاری دیدارهای هفته چهاردهم در تهران و دیگر شهرستان ها پیگیری شد که طی آن تیم های پتروشیمی بندرامام، نفت آبادان، شهرداری تبریز، شهرداری کاشان و شیمیدر تهران موفق به شکست حریفان خود شدند.

مهمترین و حساس ترین دیدار این هفته از رقابت ها در بندرامام و میان دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد برگزار شد که طی آن شاگردان مهران شاهین طبع همچون نیم فصل نخست مسابقات حریف خود را شکست دادند. این پیروزی در حالی برای بازیکنان پتروشیمی رقم خود که شاگردان فرزاد کوهیان امید داشتند با کسب پیروزی بتوانند یکی دو پله صعود را در جدول داشته باشند.

نفت آبادان، دیگر تیم جنوبی لیگ بسکتبال نیز دیدار این هفته خود را با برد تمام کرد تا روند دیدارهای بدون باخت خود که از سه چهار هفته گذشته آغاز شده را ادامه دهد. نفتی ها روز گذشته در گرگان به میدان رفتند و موفق شدند شهرداری این شهر را شکست دهند. این شکست حاشیه های زیادی برای تیم میزبان ایجاد کرد طوریکه حتی تماشاگران حاضر که در سالن از نتیجه گیری تیم خود طی هفته های اخیر ناراضی هستند خواستار برکناری سرمربی تیم شدند.

در هفته چهاردهم لیگ بسکتبال یک دیدار در کاشان و میان نماینده این شهر و نیروی زمینی برگزار شد که طی آن تیم میزبان صاحب برتری شد. ضمن اینکه دیدار دو تیم شهرداری تبریز و نماینده شیراز نیز با برتری تبریزی ها به پایان رسید تا شیرازی ها همچنان تیم بدون برد لیگ باشند.

شیمدر تهران - شهرداری ارک؛ این آخرین دیدار این هفته از رقابت های لیگ بسکتبال بود که برگزار شد و با برتری تیم میزبان هم به پایان رسید. شاگردان مصطفی هاشمی در حالی صاحب دو امتیاز کامل این بازی شدند که در نیم فصل نخست مسابقات نیز بعد از چند هفته ناکامی نخستین برد خود را برابر همین تیم شهرداری اراک به دست آورده بودند.

نتایج دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام ۷۳ - دانشگاه آزاد ۶۶

* شهرداری گرگان ۴۹ - نفت آبادان ۸۷

* لولهa.s شیراز ۶۹ - شهرداری تبریز ۷۸

* شهرداری کاشان ۸۵ - نیروی زمینی ۷۴

* شیمیدر تهران ۸۵ - شهرداری اراک ۷۹

با رقم خوردن این نتایج هیچ تغییری در جدول رده بندی لیگ بسکتبال ایجاد نشد. در اقع بردهای ثبت شده در هفته چهاردهم لیگ بسکتبال اگرچه کارنامه تیم های برنده را معتبرتر کرد اما تاثیری در جایگاه آنها و صعودشان نداشت همانطور که باخت ها منجر به سقوط تیم های بازنده نشد.

جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در پایان دیدارهای هفته چهاردهم به شرح زیر است:

۱- پتروشیمی (بندرامام (۱۳ بازی، ۱۲ برد، یک باخت، ۲۵ امتیاز)

۲- نفت آبادان (۱۳ بازی، ۱۰ برد، ۲ باخت، ۲۳ امتیاز)

۳- شهرداری اراک (۱۳ بازی، ۸ برد، ۵ باخت، ۲۱ امتیاز)

۴- دانشگاه آزاد (۱۳ بازی، ۸ برد، ۵ باخت، ۲۱ امتیاز)

۵-شهرداری تبریز (۱۳ بازی، ۸ برد، ۵ باخت، ۲۱ امتیاز)

۶- شیمیدر تهران (۱۳ بازی، ۷ برد، ۶ باخت، ۲۰ امتیاز)

۷- شهرداری کاشان (۱۳ بازی، ۶ برد، ۷ باخت، ۱۹ امتیاز)

۸- نیروی زمینی (۱۳ بازی، ۸ برد، ۹ باخت، ۱۷ امتیاز)

۹- شهرداری گرگان (۱۳ بازی، ۲ برد، ۱۱ باخت، ۱۵ امتیاز)

۱۰- لوله a.s شیراز (۱۳ بازی، بدون برد، ۱۳ باخت، ۱۳ امتیاز)