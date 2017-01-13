ساخت قایق تفریحی لوکس با الهام گرفتن از یک خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت لکسوس به ساخت خودروهای لوکس مشهور است اما مهندسان آن با ارائه طرح اولیه این قایق تفریحی ثابت کردند می توانند قایق های پرسرعت هم بسازند.

این شرکت از طراحی اولیه قایق تفریحی رو نمایی کرده که دو موتور با ظرفیت پنج لیتر سوخت و هشت سیلندر دارد. این موتور از خودروی لکسوس RC F کوپه الهام گرفته شده است.

این قایق می تواند با سرعت ٥٠ مایل در ساعت حرکت کند. طراحی های اولیه نشان می دهد سطح قایق و بخش بیرونی آن از فیبرکربنی ساخته شده است.

لکسوس از این ماده در ابرخودروهای LFA نیز استفاده می کند. همچنین از گجت های مختلفی که در خودروهای این شرکت استفاده شده، در قایق نیز وجود دارد.

یک صفحه لمسی در اتاق فرمان قایق کنترل تمام سیستم های آن را برعهده دارد. این صفحات نمایش مجهز به جی پی اس، نمودارهای دیجیتال، رادار، سیستم های سونار زیرآبی و غیره هستند.