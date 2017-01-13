همکاری دانشگاه های زوریخ و تهران در حوزه فلسفه و ادبیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هیأتی به سرپرستی پروفسور شیپمان رئیس دانشکده علوم دانشگاه زوریخ سوییس با محمدباقر قهرمانی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، دیدار و گفتگو کرد.

تبادل دانشجو به خصوص اعزام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای گذراندن فرصت مطالعاتی در زمینه علوم، فلسفه، الهیات و ادبیات، همکاری دو دانشگاه برای ارائه تسهیلات اقامتی متقابل برای استادان و دانشجویان مدعو از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

برگزاری نشست‌های مشترک علمی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی در چارچوب یادداشت تفاهم همکاری و تبادل نظر در زمینه انتشار نشریات مشترک بین‌المللی از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

در این جلسه، اولریش رودولف مدیر بخش اسلام‌شناسی دانشگاه زوریخ یک جلد از تالیفات خود تحت عنوان «فلسفه در جهان اسلام» را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد.