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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

به منظور تبادل دانشجو و استاد؛

همکاری دانشگاه های زوریخ و تهران در حوزه فلسفه و ادبیات

همکاری دانشگاه های زوریخ و تهران در حوزه فلسفه و ادبیات

هیاتی از دانشگاه زوریخ سوییس از دانشگاه تهران به منظور توسعه فعالیت های آموزشی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هیأتی به سرپرستی پروفسور شیپمان رئیس دانشکده علوم دانشگاه زوریخ سوییس با محمدباقر قهرمانی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، دیدار و گفتگو کرد.

تبادل دانشجو به خصوص اعزام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای گذراندن فرصت مطالعاتی در زمینه علوم، فلسفه، الهیات و ادبیات، همکاری دو دانشگاه برای ارائه تسهیلات اقامتی متقابل برای استادان و دانشجویان مدعو از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

برگزاری نشست‌های مشترک علمی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی در چارچوب یادداشت تفاهم همکاری و تبادل نظر در زمینه انتشار نشریات مشترک بین‌المللی از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

در این جلسه، اولریش رودولف مدیر بخش اسلام‌شناسی دانشگاه زوریخ یک جلد از تالیفات خود تحت عنوان «فلسفه در جهان اسلام» را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد.

کد مطلب 3875471

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    نظرات

    • عاشق ایران IR ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
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      درخصوص تکنولوزی وفن اوری هم ارتباط برقرار کنید.الان فصل تکنولوزی وفن اوری هست.

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