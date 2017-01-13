خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: نخستین پیوند عضو در ایران به سال ۱۳۱۴ بازمی‌گردد اما هنوز هم باگذشت این‌همه سال، بیش از ۶۰ درصد خانواده‌های افرادی که دچار مرگ مغزی شده‌اند اجازه اهدا عضو را نمی‌دهند و بر همین اساس سالانه ۲۵ درصد از بیماران در انتظار پیوند، جان خود را از دست می‌دهند.

اهدای عضو می‌تواند باعث نجات جان انسان به‌صورت هم‌زمان شود که البته تحقق چنین مسئله‌ای نیاز به کار فرهنگی درازمدت داشته تا زمینه گرایش به چنین رفتار پسندیده‌ای افزایش یابد بنابراین باید با بهره‌گیری از همه ابزارهای تبلیغاتی به اشاعه آن پرداخت.

بر اساس بررسی‌ها هم‌اکنون تعداد زیادی از بیماران در نوبت دریافت اهدای عضو قرار دارند که به‌طورقطع با گسترش فرهنگ اهدای عضو بیماران مرگ مغزی، نه‌تنها جان تعدادی از شهروندان نجات پیدا خواهد کرد بلکه معضل فروش اعضای بدن که به فرصتی برای سوءاستفاده دلالان و سودجویان تبدیل‌شده نیز مرتفع خواهد شد.

البته مسئله اهدای عضو در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک دغدغه جدی برای افراد مطرح بوده و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز اهدای عضو پس از مرگ مغزی به‌راحتی انجام نمی‌شود.

علی‌رغم اینکه تبلیغات درزمینهٔ اهدا عضو صورت می‌گیرد ‌اما اکثر مردم از مرگ مغزی و اهدا عضو اطلاع چندانی ندارند یا اطلاعات آن‌ها غلط است یکی از متخصصان عمل پیوند از بیمار مرگ مغزی در گفتگو با مهر در خصوص ضرورت فرهنگ‌سازی این امر در جامعه گفت: علی‌رغم اینکه تبلیغات درزمینهٔ اهدا عضو صورت می‌گیرد ‌اما اکثر مردم از مرگ مغزی و اهدا عضو اطلاع چندانی ندارند یا اطلاعات آن‌ها غلط است.

اعتماد موسوی اظهار داشت: باورهای غلط مردم در عدم رضایت خانواده‌ها به اهدا عضو اعضای مرگ مغزی شده، تأثیرگذار است که با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درست برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: تصور مردم مبنی بر زنده شدن فرد مرگ مغزی، باور بسیار شایعی است زیرا گاهی اوقات در رسانه‌ها اعلام می‌شود که یک مرگ مغزی در یک کشور پس از چند ماه بیهوشی هوشیار شده، درصورتی‌که این مورد کما بوده و با فرد دچار مرگ مغزی متفاوت است.

موسوی تأکید کرد: مردم باید بدانند که مرگ مغزی چیست و برگشت‌ناپذیر است تا بتوانند به‌راحتی اجازه دهند اعضای عزیزانشان هنگامی‌که دچار مرگ مغزی می‌شوند برای نجات جان افراد دیگر نیازمند استفاده شود.

وی ادامه داد: عمده‌ترین علت کمبود عضو پیوندی و عدم دسترسی آسان به آن، وجود باورها و ظهور نگرش‌های نادرست عمومی در رابطه با اهدای عضو است.

بیش از ۵۰۰ نفر در همدان نیازمند پیوند عضو هستند

در همین زمینه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفتگو با مهر بابیان اینکه با توجه به تعداد بیماران کبدی و کلیوی و سایر بیماری‌ها، بیش از ۵۰۰ نفر در همدان نیازمند پیوند عضو هستند، به مرگ مغزی دکتر آفاق فرحی در اثر تصادف رانندگی در چند روز اخیر و اهدای اعضای بدن وی اشاره و عنوان کرد: سال گذشته درصد رشد اهدای عضو نسبت به سال پیش دو برابر بود و امسال با توجه رشد تعداد موارد اهدای عضو، احتمالاً نسبت به سال گذشته آمار دو برابر شده باشد.

محمدرضا عبادیان بابیان اینکه سال گذشته ۱۳ مورد اهدای عضو در استان همدان صورت گرفت که امسال با مرگ دکتر فرحی به ۱۸ مورد رسیده است، افزود: در اتفاقات ناگوار به یاد بیماران دردمندی باشیم که به کبد، کلیه، ریه و لوزالمعده نیازمند هستند.

وی بابیان اینکه گروه‌های آموزش‌دیده خوبی در اختیارداریم که بتوانند با تشخیص به‌موقع، از ارگان‌های ازدست‌رفته بیمار مرگ مغزی مراقبت کنند و رضایتمندی خوب و بی‌نقصی از خانواده‌های بیمار اهداکننده عضو داشته باشند، به حضور گروه‌های مجرب در این زمینه که آموزش‌های خوبی را در کارگاه‌های استانی و کشوری دیده‌اند اشاره کرد و افزود: با توجه به تعداد بیماران کبدی و کلیوی و سایر بیماری‌ها، بیش از ۵۰۰ نفر در همدان نیازمند عضو اهدایی هستند.

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مراسم‌ یادبود بیماران اهدای عضو حضور پیدا می‌کنند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه پزشکان ما در اسدآباد حضور یافتند تا از خانواده دکتر آفاق فرحی قدردانی کنند، گفت: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مراسم‌ یادبود بیماران اهدای عضو حضور پیدا می‌کنند و مراتب قدردانی خود را اعلام می‌کنند که این اقدام، تأثیر مثبتی در رفع بخشی از آلام خانواده‌های فرد درگذشته داشته است.

وی با اشاره به‌رایگان بودن ارائه خدمات در این زمینه، اعلام کرد: فردی که اهدای عضو می‌کند، هیچ ارتباط و آشنایی قبلی با گیرنده عضو ندارد و پس از انجام پیوند با در نظر گرفتن شرایطی ممکن است خانواده‌ها به هم معرفی شوند.

عبادیان بابیان اینکه موضوع اهدای عضو در استان همدان تاحدودی شکل‌گرفته است، اظهار داشت: مردم همدان همچون گذشته دیگر با مفهوم پیوند عضو بیگانه نیستند و با موضوع پیوند عضو تاحدودی آشنا شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در استان خانواده‌هایی وجود دارد که به‌صورت خانوادگی متقاضی اهدای عضو هستند و این روند از سال گذشته با شتابی تصاعدی در کشور در حال گسترش است، عنوان کرد: خوشبختانه با فرهنگ‌سازی برای انجام این کار خداپسندانه، با مشکل صدور کارت اهدای عضو به علت استقبال همشهریان مواجه شده‌ایم.

اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی جان یک تا ۸ بیمار نیازمند به اعضا را نجات می دهد

وی با تأکید بر اینکه اهدای عضو چه به لحاظ عرفی و شرعی مشکلی ندارد، تأکید کرد: با اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی می‌توان جان یک تا ۸ نفر بیمار نیازمند به اعضا را نجات داد.

رئیس مرکز تشخیص و فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز بابیان اینکه در هر ۱۲ ساعت، یک نفر عضو پیوندی دریافت می‌کند، فاصله اهدای عضو با نیازهای موجود در این حوزه را زیاد دانست.

مجید حمیدی با اشاره به اینکه از سال ۹۰، پیگیری‌ها برای راه‌اندازی واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد، عنوان کرد: این مکان، محل مناسبی برای گفتگو با خانواده‌های اهداکننده عضو فراهم می‌کند.

هم‌اکنون شاخص اهدای عضو استان همدان، ۱۳.۶ است و امید می‌رود با روند فعلی این شاخص بیش‌ازپیش افزایش یابد رئیس مرکز تشخیص و فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی همدان سال ۹۵ را سال خوبی برای اهدای عضو استان خواند و یادآور شد: هم‌اکنون شاخص اهدای عضو استان همدان، ۱۳.۶ است و امید می‌رود با روند فعلی این شاخص بیش‌ازپیش افزایش یابد.

مسئول گروه هماهنگ‌کننده پیوند عضو در استان همدان بابیان اینکه کارکنان و کارد درمانی باید نحوه برخورد و رضایت گیری از خانواده بیماران مغزی را آموزش ببینند، عنوان کرد: اهمیت مرگ مغزی ازنظر شناسایی، نگهداری، انتقال و برداشت عضو بر اساس مطالعات به‌روز دنیا به کارکنان جامعه هدف آموزش داده می‌شود چراکه نگهداری از بیماران مرگ مغزی سبب ارتقای کیفیت ارگان‌های قابل‌انتقال این بیماران می‌شود.

حمیدی از راه‌اندازی واحد فراهم آوری و برداشت اعضا از بیماران مغزی در استان همدان خبر داد و افزود: در حال حاضر برداشت کلیه و کبد بیماران مرگ مغزی در استان همدان انجام می‌شود و دیگر ارگان‌ها به بیمارستان‌های کشور منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۰ مورد مرگ مغزی در استان شناسایی شد که تنها ۱۲ مورد خانواده آن‌ها راضی به اهدای عضو شد، اظهار داشت: با اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی می‌توان جان یک تا ۸ نفر بیمار نیازمند به اعضا را نجات داد.

مدیر دفتر پرستاری و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد در استان همدان نیز گفت: بیمارستان بعثت همدان نخستین بیمارستان در کشور است که ۶ اتاق را به سازمان‌های مردم‌نهاد اختصاص داده است.

فاطمه شیرانی بابیان اینکه این ۶ سازمان مردم‌نهاد به‌عنوان انجمن حمایت از بیماران فعالیت دارند، افزود: این ۶ سازمان در انجمن‌های حمایت از بیماران تالاسمی، هموفیلی، p.k.u، محک(کودکان سرطانی)، کاشت حلزون شنوایی و اهدای عضو ایرانیان فعال هستند.

وجود دفتر پیوند اعضا دغدغه مسئولان بیمارستان بعثت بود که خوشبختانه راه‌اندازی شده است

وی گفت: این فعالیت در همدان افتخار بزرگی است و وجود دفتر پیوند اعضا دغدغه مسئولان بیمارستان بعثت بود که خوشبختانه راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه‌ علوم پزشکی همدان نیز همدان را از استان‌های پیشرو در انجام عمل پیوند عضو برشمرد و اظهار داشت: گروه تخصصی پیوند عضو در استان همدان از توانمندی بالایی برخوردار هستند و در این راستا همدان یکی از مراکز به‌روز و پیشرفته پیوند عضو در کشور به شمار می‌آید.

سید حبیب‌الله موسوی بهار افزود: اعضا و ارگان‌های بیماران دچار مرگ مغزی قابل‌انتقال و پیوند به بیماران نیازمند عضو است تا به آن‌ها زندگی دوباره بدهد اما متأسفانه به دلیل باورهای غلط مردم روزانه بیماران مرگ مغزی بسیاری با اعضای سالم قابل پیوند از دست می‌روند.

وی بیان کرد: عمل پیوند کلیه توسط کادر پزشکی و تخصصی از سال ۷۳ در استان همدان در حال انجام است و در این راستا همدان یکی از استان‌های پیشرو برای انجام عمل پیوند از بیماران مرگ مغزی است.

با این تفاسیر باید در راستای فرهنگسازی دیگران را به اهدا عضو عزیز مرگ مغزی شده تشویق و ترغیب کنیم تا اگر خود یا خانواده خویش هم گرفتار آمدیم به آسانی با پیوند عضو حیات دوباره یابیم.