توزیع برق نیازمند حمایت همه جانبه و نگاه جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی صبح جمعه در مراسم اختتامیه دومین کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل وتسهیل مدیریت بحران در بخش توزیع در ساری اظهار با اشاره به وجود اراضی شالیزاری و عبور مسیرهای شبکه توزیع از داخل این اراضی بر لزوم بازنگری در طراحی مسیرها تاکید کرد و گفت: باید به فکر شبکه های توزیع برق از جمله مازندران باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، توجه به نیروی انسانی را امری لازم دانست و گفت: همکاران زیرمجموعه با جان و دل برای سربلندی سازمان تلاش می کنند اگر ما مدیران برای پرسنل اطمینان خاطر ایجاد کنیم که به فکر آنان هستیم و نیازمندیهایشان را در چارچوب قانون برآورده کنیم.

وی به حادثه طوفان شهریورماه در استان اشاره و اضافه کرد و گفت: در این طوفان، اشیاء خارجی نظیر درختان تنومند و بزرگ و سقوط روی شبکه، کنده شدن سقف منازل، بنرها به شبکه توزیع برق آسیب زده است.

شهابی یادآور شد: در حادثه برف نیز سقوط درختان منجر به بروز آسیب شد و این درحالی است که تا قبل از آذرماه اجازه شاخه زنی درختان داده نشد و یکی از مسئولان شهرهای بزرگ مطرح کرد اگر مرا بکشید اجازه قطع شاخه ای را نخواهم داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به برخی کارشنکی ها درباره شاخه زنی درختان گفت: این نگاه بعد از حادثه برف بهتر شده است.

وی با بیان اینکه ادارات ما آمادگی لازم برای دیزل ژنراتور ندارند گفت: به دلیل نبود آمادگی و قطع آب، برق و گاز سبب برخی نارضایتی در حادثه برف اخیر عمومی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران نقش رسانه را امری مهم در پدافند غیرعامل دانست و گفت: رسانه ها باید در شرایط بحران، مردم را به صبوری دعوت کنند.

وی با اشاره به رشد بار مصرف برق در فصل گرما گفت: میزان پیک بار برق در زمستان به ۷۴۰ مگاوات اما در تابستان به بیش از هزار و ۳۰۰ مگاوات می رسد.

وی با بیان اینکه ادارات ما آمادگی لازم برای دیزل ژنراتور ندارند گفت: به دلیل نبود آمادگی و قطع آب، برق و گاز سبب برخی نارضایتی عمومی شده است.

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت بحران در بخش توزیع با حضور شش استان و به مدت سه روز در مجتمع رفاهی ناجا برگزار شد.